Cubanos apoyan a Venezuela, nuevo presidente en Bolivia y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 24 de octubre de 2025 00:37 EDT

Los cubanos se manifestaron en apoyo a Venezuela contra la agresión de Estados Unidos, Bolivia eligió a su primer presidente centrista en 20 años, y el papa León XIV canonizó al "doctor de los pobres" de Venezuela ante decenas de miles de personas.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía Anita Baca de la AP en Ciudad de México.

Fotografía de AP: https://apnews.com/photography

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

