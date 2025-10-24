Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio de TV

El presidente Donald Trump informó el jueves en redes sociales que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a la transmisión reciente de anuncios televisivos en los que se manifiestan en contra de los aranceles de Estados Unidos, los cuales calificó como un "comportamiento atroz" con el fin de influir en las decisiones de los tribunales federales estadounidenses.

La publicación se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.