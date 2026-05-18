Estudiantes salen a las calles de Venezuela en protesta por la muerte de preso político y su madre

Decenas de personas se manifestaron el lunes en las calles de la capital venezolana para exigir justicia en el caso de una mujer que falleció durante el fin de semana, apenas unos días después de enterarse que su hijo había muerto nueve meses atrás mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, bloquearon brevemente una autopista en Caracas mientras culpaban al gobierno por los decesos de Víctor Hugo Quero --cuya detención fue considerada por motivos políticos-- y su madre Carmen Navas, una mujer de edad avanzada. Algunos de los estudiantes corearon consignas mientras otros levantaron una enorme pancarta con la foto de Navas.

"Lo que le produce a los venezolanos, a la juventud venezolana, es arrechera (enojo), chico", señaló el dirigente estudiantil Miguel Ángel Suárez, refiriéndose a los decesos.

Navas, de 82 años, murió 10 días después de que el organismo penitenciario de Venezuela dio a conocer en un comunicado que Quero había fallecido en julio pasado, luego de ser hospitalizado mientras se encontraba bajo custodia. El gobierno retuvo la información incluso mientras Navas exigía una prueba de vida y visitaba centros de detención, tribunales y dependencias gubernamentales en busca del paradero de su hijo, quien había estado detenido desde enero de 2025.

El comunicado del gobierno indicaba que Navas, un vendedor de 51 años, murió por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, 10 días después de que fue trasladado a un hospital por un problema gastrointestinal. Explicó que no se notificó a los familiares de Navas del fallecimiento debido a que él no proporcionó información de contacto.

El caso no tardó en desatar la indignación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, integrantes de la oposición política venezolana y familiares de otros presos políticos.

"¡No se murieron, a ellos los mataron!", coreaban los manifestantes el lunes. "¡Justicia para Carmen!".

El grupo defensor de los derechos de los presos, Foro Penal, calcula que en la actualidad hay más de 400 personas detenidas por razones políticas en todo el país.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.