Congreso colombiano aprueba presupuesto para 2027 y anota victoria legislativa para De la Espriella

El Congreso colombiano aprobó el martes el presupuesto general para el funcionamiento del Estado en 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocado en el pago de la deuda estatal, obligaciones de salud y pensión y el recorte de fondos para el Tribunal de Paz.

El Senado dio su aval el lunes y la Cámara de Representantes lo hizo en la madrugada del martes tras un extenso debate en el que aprobaron un presupuesto por 634,9 billones de pesos, aproximadamente 201.140 millones de dólares.

Se trata de una victoria legislativa para el gobierno del conservador De la Espriella, quien no tiene garantizadas las mayorías en el Congreso y que ya había sufrido un revés con la votación en la que eligieron a las directivas del Senado.

"Esta señal que el Congreso le ha dado hoy a la política económica del gobierno es de muchísima importancia. Este es el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad”, agradeció ante la Cámara el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

El gobierno defendió que el presupuesto ajustara rubros que dejó “desfinanciados” la administración del progresista Gustavo Petro (2022-2026), incluyendo el servicio de la deuda estatal y el dinero para pagos de pensiones y salud.

El Congreso también aprobó algunos recortes propuestos por el gobierno, incluyendo 57,5 millones de dólares para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como se denomina al tribunal creado para juzgar crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en cinco décadas de conflicto con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió a la prensa en septiembre que el gobierno pretende desfinanciarla para dejarla inoperante en la práctica dado que De la Espriella dijo durante la campaña que haría todo lo que estuviera a su alcance para desmontar el tribunal.

“Claro que hay una desfinanciación, claro que hay una asfixia... quieren dejar un cascarón vacío, que no funcione para nada”, aseguró Ramelli.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda indicó el martes en un comunicado que una parte del recorte para el tribunal se trasladará al Ministerio de Defensa y sostuvo que el ajuste al tribunal “no afectará” su funcionamiento.