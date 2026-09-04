Cocaleros afines a Evo Morales desafían estado de excepción para protestar contra el gobierno

Miles de cocaleros y seguidores del expresidente boliviano Evo Morales marcharon el viernes en una ciudad del centro de Bolivia en abierto desacato al estado de excepción impuesto por el gobierno y para protestar por la escasez de combustibles y las políticas del mandatario Rodrigo Paz.

La policía no intervino para dispersar a la marcha, que fue pacífica y de la que no participó Morales, quien desde su feudo cocalero del Chapare evade una orden judicial de detención por el presunto abuso de una menor cuando era mandatario (2006-2019). El expresidente sí alentó a sus seguidores para que dejaran sus labores agrícolas y marcharan hasta Cochabamba.

Esta es la primera marcha de cocaleros desde las duras protestas de mayo y junio que por 53 días paralizaron gran parte del país cuando varios sindicatos exigieron la renuncia de Paz ante la falta de respuesta a la crisis económica y la escasez de combustibles. Paz acusó a Morales de impulsar esas protestas para desestabilizar a su gobierno.

En mensajes en redes sociales Morales criticó la víspera a Paz, al que tildó de “neocolonial y neoliberal” y de “someterse a intereses de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional".

Protestas pese a estado de excepción

“Este gobierno quiere rifar nuestros recursos naturales, no escucha al pueblo. No vamos a permitir más daño a la economía, esto es un aviso, vamos a seguir en la lucha”, dijo el dirigente cocalero Isidro Auca el viernes al encabezar la columna de manifestantes.

“¡Todo sube de precio, menos los salarios!, ¡No alcanza el dinero!”, gritaban los manifestantes.

La manifestación desafía el estado de excepción que el gobierno de Paz impuso en junio después de duras protestas con cortes de rutas que causaron desabastecimiento de combustible, oxígeno medicinal y alimentos principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Nadie puede estar por encima de la ley, menos un expresidente. Morales debe rendir cuentas a la justicia”, dijo el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en declaraciones a la televisora Unitel.

La víspera Justiniano cerró acuerdos con productores agrícolas que habían cortado carreteras para rechazar un reciente aumento en el precio del diésel para grandes consumidores y en contra de la escasez de combustible que está afectando a la producción agropecuaria.

Paz heredó problemas acumulados durante los gobiernos izquierdistas de Morales y Luis Arce (2020-2025), entre ellos la caída de la producción de hidrocarburos por falta de inversión, la reducción en la generación de divisas para importar gasolina y diésel y una inflación que al año pasado llegó al 20%.

En casi un año de gestión no ha logrado resolver los problemas económicos y su gobierno se ha visto envuelto en escándalos como el de su encarcelado exasesor argentino Fernando Cerimedo, procesado por intento de feminicidio.

Justiniano anticipó que varios legisladores estarían dispuestos a ampliar el estado de excepción que vence el 20 de septiembre.