Chile y Estados Unidos sellan un pacto de seguridad para frenar el crimen transnacional

Chile y Estados Unidos firmaron el lunes un acuerdo de seguridad en el marco del estrechamiento de sus relaciones que busca fortalecer las capacidades del Estado chileno para hacer frente al avance del crimen organizado transnacional.

En una ceremonia en Santiago, representantes de los dos países suscribieron una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley, que contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero a través de la cooperación técnica, la capacitación y la coordinación entre agencias.

El instrumento, firmado por el subsecretario de Seguridad chileno Andrés Jouannet, y el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, prevé además el aporte de un millón de dólares de Washington para modernizar el equipamiento tecnológico y logístico de Chile, como vehículos, ordenadores y otros aparatos de investigación.

“Estos recursos son una inversión directa en la seguridad cotidiana de las personas”, dijo el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en una rueda de prensa.

El ministro indicó además que la medida “posibilita la creación de un equipo interinstitucional entre la Policía de Investigaciones de Chile y el FBI (buró federal de investigaciones)", que “representa un salto cualitativo” en la cooperación bilateral.

Por su parte, el representante de Washington dijo que la iniciativa permitirá asegurar un hemisferio “más seguro”.

“En nombre del presidente Trump y del secretario de Estado Rubio, Estados Unidos está deseoso de colaborar con la administración del presidente Kast para promover un hemisferio más seguro, más fuerte y más próspero”, aseguró DiNanno.

El acuerdo marca “una nueva era dorada en las relaciones entre Estados Unidos y Chile”, agregó.

DiNanno explicó que, con el pacto, “Estados Unidos lanzará un nuevo programa bilateral en Chile” para “debilitar y, en última instancia, desmantelar las operaciones de organizaciones criminales transnacionales”.

“Me complace anunciar que Estados Unidos destinará un millón de dólares para establecer una unidad especializada en la lucha contra el crimen organizado transnacional, incluyendo al Tren de Aragua”, añadió sobre el grupo criminal que se originó en Venezuela y se ha extendido en la región.

Desarrollo de minerales críticos

En la misma ceremonia, Santiago y Washington suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos para un futuro acuerdo que busca promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en distintas etapas de la cadena de valor.

“A través de él compartiremos experiencia en desarrollo de minerales críticos y recursos de tierras raras y buscaremos proyectos que podamos apoyar en ambos países”, dijo el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. “También ayudaremos a fortalecer las cadenas de suministro para asegurar que ni Chile ni Estados Unidos dependen jamás de un solo país para estos recursos”.

La firma de estos acuerdos se enmarca en los esfuerzos impulsados por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast durante los primeros 90 días de gestión para impulsar la inserción internacional de Chile y diversificar mercados.

"Hoy hemos suscrito dos instrumentos que, aunque distintos en su materia, son expresión de una misma convicción, que la cooperación bilateral profunda, fundada en valores compartidos y beneficio mutuo, es el camino para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, destacó Pérez Mackenna.