Tribunal de Perú anuncia 15 de mayo es fecha máxima para conocer candidatos de balotaje presidencial

El tribunal electoral de Perú anunció el lunes que el 15 de mayo será la fecha máxima para informar sobre quienes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en el balotaje del 7 de junio.

Contabilizadas el 93,5% de las actas de las elecciones del 12 de abril, la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera con 17,05% de votos, el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,00% y le pisa los talones el ultraconservador López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91%, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hay que dar tiempo a los candidatos que pasan a la segunda elección para que revisen su propaganda y los debates que se tiene que generar para que la ciudadanía tenga conocimiento de sus planes de gobierno y sus propuestas”, dijo el vocero del tribunal Jorge Valdivia en una conferencia de prensa.