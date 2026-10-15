Católicos de Chicago se reúnen para orar por la salud del papa León XIV tras diagnóstico de cáncer

Gail Spreen rara vez falta a misa a pocas cuadras de su casa en Chicago, pero el servicio del miércoles en la Catedral del Santo Nombre —dedicado al papa León XIV— se sintió diferente en la ciudad natal del pontífice.

“Fue muy especial estar allí hoy, sabiendo que todo el mundo está con él”, declaró Spreen. “La iglesia estaba llena y todos estaban rezando. Se podían ver todas esas oraciones elevándose y siendo recibidas”.

Católicos en Chicago y en todo el mundo recibieron la noticia del diagnóstico de cáncer de pulmón de León con sorpresa, preocupación y apoyo para el pontífice de 71 años, cuya franqueza sobre su salud rompió con el hermetismo del Vaticano sobre la salud papal.

El propio León anunció que tenía un nódulo y que se sometería a una cirugía, la cual confirmó que padece adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes.

Spreen, cuyo esposo murió de cáncer, señaló que el hecho de que el papa hiciera público su diagnóstico puede “despertar al mundo entero” sobre la importancia de la detección temprana.

“Si el papa puede tener cáncer, cualquiera puede tenerlo”, sostuvo.

El primer pontífice estadounidense, León llevó a cabo la mayor parte de su ministerio en Perú, pero nació en 1955 en el lado sur de Chicago y creció en el suburbio de Dolton, cerca de Santa María de la Asunción, donde asistía a misa y a la escuela primaria.

Más tarde estudió teología en la Catholic Theological Union of Chicago y dio clases en escuelas católicas locales. León también es aficionado de los Medias Blancas, lo que el equipo ha acogido con entusiasmo.

El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, alentó a los habitantes de Chicago y a personas de todo el mundo a “que me acompañen a pedirle al Señor que le devuelva la salud a este hijo de Chicago”.

“Tiene mucho más buen trabajo por hacer, muchas más palabras sabias por predicar y muchas más maneras de inspirar a otros”, señaló Cupich en un comunicado.

Horas antes el miércoles, estudiantes de Our Lady of Mount Carmel Academy hicieron tarjetas en las que le deseaban una pronta recuperación y organizaron un paquete —con todo y una manta de los White Sox— para enviar al Vaticano. El reverendo Charles Rubey, un sacerdote jubilado, tenía planeado ofrecer una misa el domingo en su apartamento en los suburbios de Chicago.

“Estoy rezando con mucha fuerza, pidiéndole a Dios que lo libre de la enfermedad, para que tenga éxito en el tratamiento”, indicó.

“Creo que es un héroe”, dijo Rubey sobre el papa León. “Aquí es muy venerado, muy querido”.

El Vaticano informó la noche del miércoles que el papa había celebrado misa con sus secretarios en una capilla especial instalada para él en el décimo piso del hospital. También había retomado su dieta habitual y había comenzado a caminar.

Para Katrina Coker, León ha sido una encarnación del verdadero catolicismo, que —según ella— debería ser abierto, acogedor y amoroso. Coker contó que fue muy importante para ella estar por casualidad en Chicago esta semana y que le gustaría asistir a misa en la ciudad natal del pontífice para pedir por su recuperación.

“Siento una especie de afinidad, y ojalá pueda recibir un poco de sanación desde casa”, señaló. “Creo que todavía hay muchísimo más que puede hacer, y rezo para que se recupere pronto”.

___

Henao informó desde Princeton, Nueva Jersey.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.