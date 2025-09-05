Caótico choque sobre niños guatemaltecos expone fisuras en la política de deportación de Trump

Laura Peña sabía que tenía dos horas para evitar que los niños que representa fueran deportados a Guatemala. Ella y otros abogados y activistas de diversas partes de Estados Unidos apenas comenzaban a enterarse esa noche de sábado del fin de semana del Día del Trabajo de que los niños migrantes acababan de ser despertados y se dirigían al aeropuerto.

Siguieron horas de confusión, incluida una llamada frenética a una jueza a las 2:36 de la mañana. Fue notablemente similar a un caótico fin de semana de marzo, en que el gobierno de Trump deportó a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a los intentos desesperados de los abogados y la intervención de un juez que acudió al tribunal un sábado por la noche vestido de civil.

Esta vez, los abogados lograron bloquear los vuelos, al menos por dos semanas, pero el episodio ha generado interrogantes sobre cuán veraz fue el gobierno en sus versiones iniciales.

Un informe del gobierno guatemalteco —obtenido por The Associated Press de un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Estados Unidos— dice que 50 de 115 familias contactadas por los investigadores indicaron que querían que sus hijos se quedaran en el país norteamericano, socavando un alegato clave del gobierno del presidente Donald Trump de que querían que sus hijos regresaran a Guatemala. Otras 59 familias no permitieron que los equipos del gobierno entraran a sus hogares, creyendo que negarse a cooperar haría más probable que sus hijos pudieran permanecer en territorio estadounidense, según el informe.

Quedan muchas interrogantes, incluido un informe detallado de cuántos años tenían los niños y cuántos planeaba el gobierno sacar del país esa noche.

Aunque algunas respuestas podrían surgir en la corte, una reconstrucción de los veloces eventos, basada en entrevistas y documentos gubernamentales, arroja luz sobre el choque más reciente entre el deseo del gobierno de efectuar deportaciones masivas y las protecciones jurídicas de larga data para los migrantes.

Niños reciben la orden de empacar una maleta

Semanas de planificación silenciosa derivaron en que al menos 76 niños abordaran aviones en los aeropuertos texanos de Harlingen y El Paso.

Peña, quien representa a niños migrantes en el South Texas Pro Bono Asylum Representation Project —un organismo de defensa de los inmigrantes—, besó a su bebé de 3 meses y se apresuró a llegar a un refugio. Mientras conducía recibió llamadas sobre niños en otros refugios que estaban siendo subidos a autobuses.

Los niños estaban en el vestíbulo con sus maletas cuando ella llegó, incluido uno que estaba casi "catatónico", aterrorizado de que lo asesinaran al igual que a un pariente en su país si era devuelto, apuntó Peña.

Tres adolescentes que vivían con familias de acogida en el área de Dallas recibieron un aviso con cuatro horas de anticipación, señaló Jennifer Anzardo Valdes, directora de servicios jurídicos para niños en el Comité Internacional de Rescate, que los representa. "Todos hablaron sobre cómo los despertaron en medio de la noche y se les dijo que empacaran una maleta", añadió.

Una jueza es despertada en medio de la noche

La jueza federal de distrito Sparkle L. Sooknanan en Washington fue despertada a las 2:36 de la mañana con una solicitud de emergencia para detener los vuelos. La jueza declaró en el tribunal el domingo que dejó un mensaje de voz para un abogado del Departamento de Justicia a las 3:33 de la madrugada. Ella ordenó detener las deportaciones a las 4:22 de la mañana

"Tengo al gobierno intentando sacar del país a menores no acompañados en las primeras horas de la madrugada de un fin de semana festivo, lo cual es sorprendente", expresó Sooknanan, quien fue nombrada al puesto durante las últimas semanas de la presidencia de Joe Biden. "Sin la acción de los tribunales, todos esos niños habrían sido devueltos a Guatemala, potencialmente a situaciones muy peligrosas".

Drew Ensign, un abogado del Departamento de Justicia, indicó que era posible que un avión hubiera despegado, pero volvió antes de que los niños fueran deportados.

El gobierno de Trump argumentó que actuó a instancias de Guatemala. El subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, acusó a la jueza de "secuestrar de hecho a estos niños migrantes y negarse a dejarlos regresar a casa con sus padres en su país de origen".

El informe del gobierno guatemalteco sobre las familias de los niños genera interrogantes graves sobre la versión del gobierno acerca de los eventos.

Una familia dijo que, si su hija era devuelta a Guatemala, harían todo lo posible para sacarla porque su vida corría peligro, según el informe.

Lucrecia Prera, activista por la niñez de Guatemala que preparó el informe que cuestiona las afirmaciones del gobierno de Trump, dijo a la AP que muchas familias sospechaban que la institución a la que ella pertenece estaba presionando para que sus hijos fueran devueltos al país centroamericano.

“Y queremos aclarar que nosotros somos respetuosos del debido proceso y ajenos al proceso que se realiza en Estados Unidos”, expresó. “Son niños guatemaltecos y nuestra obligación es protegerlos”.

Los menores fueron sacados de los aviones después de pasar horas en la pista y regresaron a sus refugios.

Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración

Menores de edad comenzaron a cruzar la frontera solos en grandes cantidades en 2014, cifra que alcanzó un pico de 152.060 en el año fiscal 2022. El recuento de arrestos de julio se traduce en un ritmo anual de 5.712 detenciones, lo cual refleja cómo los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.

Los guatemaltecos representaron el 32% de los residentes en instalaciones de detención administradas por el gobierno el año pasado, seguidos por hondureños, mexicanos y salvadoreños. Una ley de 2008 requiere que los niños comparezcan ante un juez de inmigración con la oportunidad de solicitar asilo, a menos que sean de Canadá o de México. La gran mayoría son entregados por los refugios a padres, tutores legales o familiares inmediatos mientras sus casos avanzan en la corte.

No está claro a cuántos niños que abordaron en los aeropuertos en Harlingen y El Paso durante el fin de semana del Día del Trabajo —así como cualquier otro que estuviera en camino— se les permitió tener su día en el tribunal, según lo requiere la ley de 2008. Los abogados de muchos de los niños guatemaltecos en el sistema de refugios han dicho que todavía tienen casos activos a los que quieren dar seguimiento para que los menores puedan quedarse en Estados Unidos.

El origen del drama del fin de semana del Día del Trabajo se remonta a julio, cuando el jefe de inmigración de Guatemala dijo que el gobierno de ese país planeaba traer de vuelta a 341 niños de refugios supervisados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Estaban cerca de cumplir 18 años, y las autoridades guatemaltecas no querían que fueran transferidos a centros de detención de inmigración para adultos.

Pero los abogados que representan a clientes guatemaltecos indicaron que el domingo el gobierno se enfocó en niños lo suficientemente jóvenes como para estar en la escuela primaria, y ya sea que se les despertó en los refugios o se les colocó en un autobús que se dirigía al aeropuerto, en una refutación de la afirmación de que sólo aquellos cercanos a alcanzar la mayoría de edad fueron seleccionados.

Valdes, del Comité Internacional de Rescate, indicó que algunas menores —todas adolescentes— estuvieron en un autobús durante horas, nunca llegaron a un aeropuerto y finalmente fueron devueltas a un refugio en el sur de Texas.

Los abogados sintieron que algo se estaba preparando al acercarse el fin de semana festivo

"Comenzamos a escuchar de proveedores de servicios jurídicos sobre llamadas extrañas que habían recibido de algunos padres o familiares de niños guatemaltecos en Guatemala, a los que funcionarios guatemaltecos informaron que sus hijos iban a ser deportados de Estados Unidos", narró Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center for Justice.

Los niños todavía estaban en procedimientos judiciales de inmigración, apuntó Aber, cuyo grupo activista dirige una red de proveedores de servicios jurídicos. Los consulados guatemaltecos les dijeron a los abogados de sus hijos que hicieron las llamadas a petición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, narró.

El senador demócrata Ron Wyden declaró el viernes que hasta 700 niños guatemaltecos podrían ser enviados a casa. Los abogados que revisaron los registros electrónicos de los tribunales encontraron que las fechas futuras de presentación ante las cortes habían desaparecido.

En un aeropuerto de Guatemala el domingo, las familias se preparaban para el regreso de sus hijos. Leslie Lima, de la comunidad de San Marcos en el oeste del país, vino a ver a su hijo Gabriel, de 17 años, cuatro meses después de que él dejó su hogar y fue detenido tras cruzar la frontera cerca de El Paso. Desde que se dio a conocer el regreso inminente de los menores la semana pasada, Lima había estado preocupada por Gabriel.

“Aquí lo recibiríamos, pero espero que se pueda quedar (en Estados Unidos) y realizar sus sueños”, expresó la madre.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha dicho que su gobierno le dijo a Washington que está dispuesto a recibir a “todos los menores de edad no acompañados que quisieran retornar a Guatemala voluntariamente”, y dará la bienvenida a cualquiera que se le ordene salir de Estados Unidos.

La orden de la jueza que bloquea la deportación de cualquier niño guatemalteco que no tenga órdenes finales de expulsión expira en 14 días.

Los defensores de los niños y los abogados creen que el caos no ha terminado.

Santana informó desde Washington y Pérez desde Ciudad de Guatemala. Elliot Spagat contribuyó desde San Diego.

