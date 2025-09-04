Julia Roberts, Anna Wintour, Ralph Lauren y más rinden homenaje a Giorgio Armani

El trabajo del diseñador de moda italiano Giorgio Armani abarcó los mundos de la celebridad, la moda y el poder. Su muerte, anunciada el jueves a los 91 años, ha provocado una avalancha de homenajes.

Ralph Lauren

"Siempre he tenido el más profundo respeto y admiración por Giorgio Armani, no solo como diseñador que nunca se desvió de su visión, sino como un hombre que amaba a su familia y amigos, y a su tierra natal de una manera tan especial. Aunque fue un ícono del mundo de la moda, vivió con gran humildad y un amor por la vida que inspiró la forma en que trabajaba y vivía. Creó un mundo que reflejaba todas las cosas que amaba con una eternidad que será su legado". — el diseñador estadounidense, en un comunicado a The Associated Press.

Anna Wintour

"Giorgio Armani tenía una fuerza de personalidad y visión tan clara que reconocías su trabajo al instante, dondequiera que lo encontraras. Entendía el poder, la actitud y la elegancia tan bien como cualquiera en la moda, y también entendía a las mujeres: cómo querían vestirse y qué mensaje querían enviar al afirmarse a través de su ascenso en los años 70, 80 y más allá. Tampoco se confinó a un solo campo o disciplina, y entendió que la moda no puede existir en un silo. Para él, la moda no era una sola cosa: también era cine, música, deporte, arte, diseño y arquitectura, y dejó su huella en todos estos mundos, y en todos los lugares a los que fue". — la directora de contenido de Condé Nast, en un comunicado.

Mira Sorvino

"Todavía no puedo creerlo. Quiero decir, me acaban de decir hace como 20 minutos que había fallecido y ni siquiera sabía que estaba enfermo. Y no lo pensaba como alguien tan mayor, ya sabes. Para mí, era como eterno: este hombre brillante y amable que era tan talentoso y creó este tipo de glamour sofisticado y discreto que realmente definió los años 90 de alguna manera. Y me descubrió en el Festival de Cine de Venecia cuando 'Mighty Aphrodite' se estrenó allí y preguntó si podía, si él podía vestirme. Y comenzó a vestirme entonces. Llevé sus hermosos diseños en la mayoría de mis momentos más importantes en mi carrera y en mi vida personal. ... Realmente lo extrañaré y creo que el mundo lo extrañará". — la actriz, en una entrevista con The Associated Press, al recordar cómo Armani le hizo un vestido retro para los Oscar y su vestido de boda.

Jessica Chastain

"El señor Armani era un visionario. La familia era muy importante para él. Sus amigos eran muy importantes para él. Era un artista increíble. Y su legado continuará a través de las cosas hermosas que ha creado". — la actriz, en una entrevista con AP, al recordar que conoció a su esposo Gian Luca Passi de Preposulo en un desfile de moda de Armani en París en 2012.

Leonardo DiCaprio

"Giorgio Armani fue un visionario cuya influencia se extendió mucho más allá del diseño. Lo conocí por primera vez hace muchos años en Milán y recuerdo haber quedado impresionado por su creatividad y genio. Fue una fuerza legendaria que inspiró a generaciones, y su legado continuará moldeando y elevando al mundo durante años". — el actor, en su historia de Instagram.

Donatella Versace

"El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado para siempre". — la diseñadora de moda italiana, en Instagram.

Julia Roberts

"Un verdadero amigo. Una leyenda." — la actriz, añadió un emoji de corazón roto, en Instagram.

Morgan Freeman

"En la pantalla y fuera de ella, en momentos tranquilos y en los escenarios más grandiosos, he tenido el honor de vestir Armani. Hoy recordamos a un hombre cuyo genio tocó muchas vidas y cuyo legado de gracia y estilo atemporal perdurará". — el actor, en un comunicado.

Charles Leclerc

"Un gran honor haber tenido la oportunidad de conocer y trabajar con una persona tan increíble. Te extrañaremos, Giorgio". — el piloto de Ferrari F1 y embajador de Armani, en Instagram.

Giorgia Meloni

"Giorgio Armani nos deja a los 91 años. Con su elegancia, sobriedad y creatividad, fue capaz de dar brillo a la moda italiana e inspirar al mundo entero. Un ícono, un trabajador incansable, un símbolo de lo mejor de Italia. Gracias por todo". — la primera ministra italiana, en sus cuentas de redes sociales y originalmente publicado en italiano.

Victoria Beckham

"El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda con Giorgio Armani, un diseñador visionario cuyo legado vivirá para siempre. Me siento honrada de haberlo llamado amigo". — la diseñadora de moda inglesa y ex Spice Girl, en Instagram.

Russell Crowe

"Giorgio. 1997 en el festival de cine de Cannes, después de que mi maleta se perdiera, el productor de LA Confidential, Arnon Milchan, me envió a la tienda de Armani con una tarjeta de crédito para conseguir un traje para el estreno. Eso comenzó un romance con los trajes de Armani que continúa hasta hoy. El Sr. Armani ha hecho una profunda contribución, a la moda, al diseño, a la cultura popular. Su energía, visión y delicadeza han dejado una marca reconocida en todo el mundo. Lo adoraba. Era tan amable. Tantos momentos significativos en mi vida, premios, boda, Wimbledon... todos en Armani. Estaba deseando verlo, había planes para Milán a finales de este mes. Lamentablemente... Qué vida tuvo, desde sus comienzos hasta su gloria". — el actor, en X.

Samuel L. Jackson

"Gracias, Sr. Giorgio Armani, por sus innumerables años de amistad, colaboración y dedicación a su arte visionario. Que Dios lo bendiga al ser recibido en la paz eterna". — el actor, en Instagram.

Valentino Garavani

"Lamento la pérdida de alguien a quien siempre consideré un amigo, nunca un rival. Solo puedo inclinarme ante su inmenso talento, los cambios que trajo a la moda y, sobre todo, su lealtad inquebrantable a un estilo: el suyo". — el diseñador italiano detrás de Valentino, en Instagram.

Cindy Crawford

"Con el corazón roto al escuchar sobre el fallecimiento de una leyenda. Un verdadero maestro de su oficio". — la supermodelo, en Instagram.

Diane Von Furstenberg

"Adiós y descansa en paz. ¡Caro Giorgio! Has tocado a tantas personas con tu elegancia y seguirás inspirando para siempre". — la diseñadora belga, en Instagram.

Michelle Pfeiffer

"Estoy con el corazón roto al escuchar sobre el fallecimiento del Sr. Armani. Amable, generoso y leal. Un verdadero pionero de la elegancia. Una inspiración global. Y hoy, una pérdida masiva para todos. Gracias por todo, Sr. Armani, fue un honor y un privilegio trabajar con usted en tantas ocasiones trascendentales de mi vida y presenciar su arte de primera mano". — la actriz, en Instagram.

Diane Kruger

Increíblemente triste al escuchar sobre el fallecimiento de Giorgio Armani. Una de las personas más amables y mentores que tuve la suerte de conocer y trabajar con él. Mis condolencias para Roberta y su familia y todos los que trabajaron con él. — la actriz, en Instagram.