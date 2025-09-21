Brasileños protestan contra proyecto de ley que podría exonerar a Bolsonaro y sus aliados

Los brasileños protestaron el domingo en los 26 estados y el Distrito Federal del país contra un posible indulto para el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados, quienes fueron condenados por intentar un golpe de estado.

Las convocatorias para manifestarse crecieron después de que la cámara baja aprobara el martes una enmienda constitucional que dificultaría el arresto o el inicio de procesos penales contra legisladores. La medida será analizada en el Senado.

Al día siguiente, la cámara baja votó para acelerar un proyecto de ley respaldado por legisladores derechistas de oposición que podría otorgar la amnistía a Bolsonaro, sus aliados más cercanos y cientos de seguidores condenados por su participación en el levantamiento de enero de 2023.

Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión el 11 de septiembre por intentar permanecer en el poder tras perder la reelección en 2022. Es el primer expresidente condenado por intentar anular una elección en la economía más grande de América Latina. El exmandatario negó cualquier delito.

Algunos de los artistas más destacados de Brasil ayudaron a organizar y promover las manifestaciones del domingo.

Las leyendas de la música Caetano Veloso, Chico Buarque y Gilberto Gil —quienes desafiaron la censura durante la dictadura militar de los años 60— se reunieron en el barrio de Copacabana en Río de Janeiro para protestar.

En una entrevista publicada el sábado, Veloso declaró al medio brasileño UOL: “Me indignó la noticia de que muchos diputados votaron a favor de una ley de blindaje para ellos mismos y sus colegas. Esto, junto con una propuesta de amnistía para los golpistas. Creo que me identifiqué con la mayoría de la población brasileña, que no quiere que estas cosas se aprueben”.

Anitta, una superestrella nacida en Río de Janeiro, también criticó la propuesta en un video compartido en Instagram. “El pueblo es quien moldea la política del país. Tenemos el derecho y el deber de responsabilizar a los políticos; después de todo, votamos y ellos trabajan para el bien de la población”, expresó.

Dulce Oliveira, una profesora de 53 años que asistió a la manifestación en Brasilia, hizo eco de la indignación de Anitta. “Esta protesta es importante porque el pueblo necesita mostrarles lo que queremos, porque ellos están allí para representar nuestras necesidades, no las suyas propias”, manifestó.

El actor brasileño Wagner Moura asistió a la protesta en Salvador, Bahía. Desde lo alto de un camión, dijo a la multitud que no estaba dispuesto a hablar sobre las propuestas legislativas. En cambio, enfatizó “este momento extraordinario en la democracia brasileña, que sirve como ejemplo para todo el mundo”.

Las protestas del domingo fueron organizadas por artistas y grupos de izquierda, que han tenido dificultades para movilizar grandes multitudes en comparación con la derecha. El 7 de septiembre, antes del juicio de Bolsonaro en la Corte Suprema, miles de seguidores se manifestaron en su defensa.

Las encuestas muestran que el país sigue profundamente dividido sobre el exmandatario.

La mayoría apoya su condena y encarcelamiento, pero una parte significativa de la población aún lo respalda. Según una encuesta de Datafolha publicada el 16 de septiembre, el 50% de los encuestados dijo que Bolsonaro debería ser encarcelado, mientras que el 43% no estaba de acuerdo y el 7% no respondió. En la encuesta se entrevistaron a 2.005 personas de todo el país y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales.

Eduardo François contribuyó desde Brasilia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.