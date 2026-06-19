Puerto Rico es sacudido por una crisis política entre señalamientos a alto funcionario

La administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, está sumida en una nueva crisis política, entre señalamientos de corrupción pública, injerencia gubernamental y conflictos de interés.

El jefe de despacho de González, Francisco Domenech, es el más reciente funcionario en quedar atrapado en una investigación de alto nivel tras la renuncia el mes pasado del jefe de desarrollo económico de Puerto Rico, Sebastián Negrón, quien acusó al gobierno de interferir con el trabajo de la agencia. Otros funcionarios también renunciaron a la agencia mientras intenta atraer nuevos inversionistas a una isla que experimenta apagones crónicos y otros problemas.

Domenech también se desempeña como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

Domenech presentó declaraciones juradas contra Negrón ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico y su Oficina de Ética Gubernamental el miércoles, en las que hizo señalamientos de corrupción y conflictos de interés. Domenech justificó sus acciones en una entrevista con WIPR, una estación de televisión gubernamental, el jueves.

Domenech manifestó que no actuó sino hasta esta semana porque tomó tiempo recopilar lo que, según él, es evidencia contra Negrón, a quien la gobernadora ha descrito como “una estrella” mientras lamentaba su renuncia a finales de mayo.

Las acusaciones contra Domenech, que son investigadas por una agencia estatal independiente, han llamado la atención del Congreso de Estados Unidos, y legisladores federales interrogaron a la gobernadora sobre el tema el miércoles.

“¿Cómo puede el Congreso tener la certeza de que los fondos federales enviados a Puerto Rico no se están utilizando indebidamente o malversando?”, preguntó el senador republicano Mike Lee, de Utah, durante una audiencia de comisiones.

González afirmó que existe una supervisión estricta sobre los fondos federales y añadió que las acusaciones contra Domenech son falsas. Cuando Lee le preguntó por qué Negrón acusaría a Domenech, ella respondió: “No sé qué motivaciones políticas pueda tener”.

Mientras tanto, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, integrante del partido de la gobernadora, pidió el miércoles la renuncia de Domenech. Rivera Schatz ofreció inmunidad legislativa a Domenech y a cualquier otra persona el jueves “si confiesan sus delitos y producen resultados que erradiquen la corrupción”.

La entrevista de Domenech marcó sus primeros comentarios públicos desde que Negrón lo acusó de irregularidades relacionadas con el trámite de contratos y de una injerencia gubernamental indebida. Negrón también remitió al Departamento de Justicia y a su Oficina de Ética Gubernamental los hallazgos de una investigación interna encabezada por la agencia de desarrollo económico contra dos funcionarios del gobierno acusados de interferir en el proceso de una licitación que involucra fondos federales.

Domenech presentó sus declaraciones juradas después de que supuestos mensajes de texto privados entre él y Negrón se hicieran públicos a principios de esta semana. Algunos de los supuestos mensajes reflejan presión para encontrar puestos dentro de la agencia de desarrollo económico para leales acérrimos de González que trabajaron en su campaña. Domenech también alegó que Negrón sabía que estaba siendo investigado.

En un comunicado emitido el jueves, Negrón calificó de falsas las acusaciones de Domenech en su contra.

“Lo más preocupante de lo ocurrido hoy no es el ataque contra mi persona, sino el mensaje que se envía a todo servidor público que presencia irregularidades y decide denunciarlas”, expresó Negrón.

También sostuvo que empresas que han invertido en Puerto Rico han sido arrastradas al escándalo.

“Puerto Rico necesita fortalecer la confianza de quienes invierten, producen y generan oportunidades, no convertirlos en daños colaterales de disputas o vendettas personales o políticas”, afirmó Negrón.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.