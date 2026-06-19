Primarias en Maine: Pingree y Charles competirán por el cargo de gobernador

La demócrata Hannah Pingree y el republicano Bobby Charles se enfrentarán este otoño en las urnas con el objetivo de convertirse en el próximo gobernador de Maine.

Pingree y Charles ganaron sus respectivas primarias el viernes, después de que las elecciones del 9 de junio pasaran a un balotaje por orden de preferencia.

En otra segunda vuelta, el demócrata Matt Dunlap obtuvo la nominación en el 2.º Distrito Congresional. Dunlap se medirá al exgobernador Paul LePage, republicano, por un escaño que los demócratas intentan conservar en la lucha por el control de la Cámara de Representantes federal.

Los recuentos por orden de preferencia ponen fin a una intensa campaña de primarias en Maine, en la que los votantes demócratas también eligieron al ostricultor Graham Platner para postularse contra la veterana senadora republicana Susan Collins. Platner ganó esa primaria por un amplio margen y no fue necesario recurrir al balotaje.

Nuevo gobernador este año

La gobernadora demócrata, Janet Mills, que ocupa el puesto desde 2018, no puede presentarse a la reelección por límites de mandato, lo que deja el cargo disponible para ambos partidos. Cinco candidatos demócratas y siete republicanos hicieron campaña activamente en las primarias del 9 de junio.

Eso dio lugar a un escenario fracturado en el que ningún candidato logró el 50% del voto popular, lo que llevó al balotaje por orden de preferencia, que comenzó poco después de los comicios. La contienda demócrata fue especialmente reñida, con los cuatro principales aspirantes separados por apenas unos puntos porcentuales.

Los demócratas eligieron entre Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes de Maine; la secretaria de Estado estatal, Shenna Bellows; el expresidente del Senado de Maine, Troy Jackson; el ejecutivo del sector energético Angus King III, y el exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine, Nirav Shah.

La boleta republicana estuvo aún más concurrida. Las opciones de sus votantes eran Charles, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos; el ejecutivo del sector sanitario Jonathan Bush; el exlíder de la mayoría del Senado de Maine Garrett Mason; el exconcejal municipal de Paris, Maine, Robert Wessels; y los empresarios Owen McCarthy, David Jones y Ben Midgley.

Mills se presentó a las primarias estatales para el Senado federal, pero suspendió su campaña en abril.

Carrera clave para la Cámara

En la boleta demócrata para el 2.º Distrito Congresional figuraban el exsecretario de Estado de Maine Dunlap, el senador estatal Joe Baldacci, el excandidato al Senado federal Jordan Wood y la trabajadora social Paige Loud.

LePage, aliado del presidente Donald Trump, no tuvo oposición en la primaria republicana. LePage fue gobernador entre 2010 y 2018, un periodo en el que se forjó una reputación de crítico acérrimo del liberalismo y firme defensor de Trump.

El escaño del 2.º Distrito no tiene titular en los comicios de mitad de mandato de noviembre porque el representante demócrata Jared Golden, que lo ocupa desde 2018, se retira. Golden, un moderado que a veces se desmarca de su partido, afirmó el año pasado que se ha “cansado de la creciente incivilidad y de la simple mezquindad que ahora son comunes en algunos sectores de nuestra comunidad estadounidense”.

Aunque Golden ha ganado en el 2.º Distrito, sus votantes también han mostrado un fuerte respaldo a Trump, que obtuvo un voto electoral allí en tres presidenciales consecutivas.

El distrito es geográficamente grande e incluye gran parte del territorio rural de Maine y de su zona maderera, además de algunos de sus principales puertos pesqueros. Se espera que esté entre las carreras más competitivas para la Cámara de Representantes este otoño.

Votación por orden de preferencia

Maine utiliza la votación por orden de preferencia desde que los votantes la aprobaron hace 10 años.

Este sistema permite a los electores ordenar a los candidatos en su boleta según su preferencia. En este esquema, si ningún candidato supera el 50% del voto popular, se elimina al que queda en último lugar y entran en juego las segundas opciones de los votantes. El recuento continúa hasta que un candidato alcance la mayoría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.