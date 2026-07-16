Keiko Fujimori visita el palacio presidencial donde gobernará y vivió durante gobierno de su padre

La presidenta electa de Perú Keiko Fujimori visitó el jueves el palacio gubernamental donde gobernará y vivió hace más de un cuarto de siglo, cuando fue primera dama del gobierno de su fallecido padre el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), para realizar una visita protocolar al mandatario José Balcázar.

“Después de muchos años regreso a palacio de gobierno”, dijo la conservadora Fujimori, de 51 años, tras la cita en una presentación ante la prensa junto a Balcázar en la que no se admitió preguntas. Es la primera vez que Fujimori regresa al edificio neobarroco como presidenta electa tras ganar el balotaje del 7 de junio.

Keiko Fujimori, quien tiene dos hijas de 18 y 17 años, no ha indicado si vivirá en el palacio como ocurrió durante parte de su adolescencia y juventud. Dentro del palacio existe una residencia que ha sido usada por la mayoría de dirigentes del país sudamericano.

Como líder del partido Fuerza Popular, Fujimori ha visitado el palacio otras cinco ocasiones desde 2011.

El ingreso más reciente ocurrió en 2023 cuando se reunió con la entonces presidenta Dina Boluarte — protegida por la bancada legislativa de Fujimori — tras el asesinato de 50 civiles por la fuerza pública durante manifestaciones en los Andes que exigían nuevas elecciones. Boluarte sucedió al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) quien fue destituido por el Parlamento en 2022 tras intentar cerrarlo. Castillo está condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y es investigado por corrupción.

Fujimori comentó que “el poder es pasajero” y volvió a repetir que gobernará cinco años, a diferencia de su padre quien inició su gobierno en 1990 pero buscó permanecer en poder y fue reelegido en 1995 y en 2000.

Keiko Fujimori tenía 25 años cuando abandonó el palacio presidencial el 21 de noviembre de 2000. La salida se produjo un día después de que el Congreso declarara la vacancia del presidente Alberto Fujimori por incapacidad moral permanente, tras la renuncia que este envió desde Japón luego de viajar a ese país en medio de la crisis desatada por la difusión de un video que mostraba a su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, entregando dinero a un congresista de oposición para que se pasara al oficialismo.

Siete años después, Alberto Fujimori llegó inesperadamente a Chile procedente de Japón, donde fue detenido. En 2007 fue extraditado al Perú y posteriormente condenado por corrupción y asesinato. Recuperó su libertad en diciembre de 2023, tras la restitución de un indulto humanitario y murió de cáncer en 2024.

Durante la mudanza de Keiko Fujimori el 21 de noviembre de 2000 una televisora local mostró camiones retirando cajas que fueron trasladadas a la casa de su abuela paterna. La actual presidenta electa era primera dama del gobierno de su padre, cargo que ejerció desde los 19 años luego que sus progenitores se divorciaron en 1996.