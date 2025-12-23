Avioneta médica de la Marina mexicana perdió comunicación minutos antes de estrellarse en Texas

Los controladores de tráfico aéreo perdieron comunicación durante unos 10 minutos con una avioneta de la Marina mexicana que transportaba a un joven paciente médico y a otras siete personas antes de que se estrellara frente a la costa de Texas, matando al menos a cinco personas, declaró el martes la presidenta de México.

Las autoridades inicialmente creyeron que la avioneta había aterrizado en su destino en Galveston, cerca de Houston, antes de enterarse de que se había caído el lunes por la tarde, indicó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La causa del accidente sigue bajo investigación. Una operación de búsqueda y rescate en aguas cercanas a Galveston rescató a dos sobrevivientes de los restos del avión, señaló la Marina de México, mientras que uno permanecía desaparecido.

Cuatro de las ocho personas a bordo eran oficiales de la Marina y cuatro eran civiles, incluido un niño, informó la Marina de México. Dos de los pasajeros estaban afiliados a una organización sin fines de lucro que ayuda a transportar a niños mexicanos con quemaduras graves a un hospital en Galveston.

Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de los marinos que fallecieron y a las personas que viajaban a bordo, sin dar detalles sobre una posible causa, y dijo que el hecho fue trágico.

Luke Baker, de la Guardia Costera de Estados Unidos, sostuvo que al menos cinco de los que estaban a bordo habían muerto, pero no identificó a qué pasajeros.

La aeronave se estrelló el lunes por la tarde en una bahía cerca de la base del puente que conecta la Isla de Galveston con el continente. Los servicios de emergencia se apresuraron al lugar cerca del popular destino de playa a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al sureste de Houston.

Sky Decker, un capitán de yate profesional que vive a aproximadamente 1,6 kilómetros (1 millas) del lugar del accidente, relató que saltó a su bote para ver si podía ayudar. Recogió a dos policías que lo guiaron a través de una densa niebla hasta un avión casi sumergido. Decker saltó al agua y encontró a una mujer gravemente herida atrapada debajo de sillas y otros escombros.

"No podía creerlo. Tenía tal vez tres pulgadas de espacio de aire para respirar", contó. "Y había combustible de avión mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida".

Dijo que también sacó a un hombre sentado frente a ella que ya había muerto. Ambos vestían ropa civil.

No está claro si el clima fue un factor. La zona ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Aseguró que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes entró una niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente media milla.

La Marina de México aseveró que el avión estaba ayudando con una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos", indicó la fundación dijo en una publicación en X. "Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna a los niños con quemaduras”.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estuvieron en el lugar del accidente el lunes, manifestó el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y un portavoz de la NTSB dijo que la agencia estaba recopilando información sobre el accidente. La policía del Condado Galveston expresó que sus unidades de buceo, investigaciones, drones y patrullas respondieron al suceso.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.