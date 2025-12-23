¿Qué son las posadas navideñas y por qué se celebran en México?

En algunas regiones del mundo y, en especial en las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa, la Navidad se festeja cada 25 de diciembre. Se trata de una de las celebraciones más antiguas del cristianismo, la cual conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén.

En otras instituciones ortodoxas, como la rusa o la de Jerusalén, la Navidad se festeja el 6 y 7 de enero. En cambio en México, la Navidad comienza el 16 de diciembre, cuando se lleva a cabo la primera posada. Las posadas son un festejo tradicional basado en creencias católicas que se celebra del 16 al 24 de diciembre.

Durante nueve días, los adeptos a la religión católica celebran cada uno de estos con un valor distinto; desde fortaleza, humildad, caridad, desapego, justicia, confianza, hasta generosidad, alegría y pureza.

Las posadas consisten en realizar peregrinaciones, ya sea en barrios populares o hacia otras comunidades un tanto alejadas de su hogar. La creencia popular es visitar nueve casas, una por día, hasta que en la última reciban “posada” u “hospedaje”. Durante su trayecto, los fieles viajan con una estatua o “misterio”, el cual puede ser la figura de María (madre de Jesús), un ángel o un burro.

El significado de esta celebración es pedir posada como lo hicieron José y María antes del nacimiento de Jesús. Los que participan en este evento cantan, oran y en veces recrean el acontecimiento basado en la Biblia con las figuras del conocido nacimiento navideño.

Al final de cada posada, los anfitriones que brindaron “posada” a los peregrinos, ofrecen comida tradicional, ponche de frutas, café y aguinaldos, es decir, bolsas de dulces o frutas con cacahuates. Para conmemorar esta fiesta, los asistentes rompen una piñata que tiene siete picos, los cuales representan los pecados capitales, según la Biblia: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

Para los más avezados a la historia, deben saber que las posadas datan de la época colonial, cuando la cultura azteca celebraba las fiestas del Panquetzaliztli, es decir, el “levantamiento de banderas” para honrar al dios Huitzilopochtli o dios de la guerra. Estas se llevaban a cabo del 16 al 26 de diciembre.

Años más tarde, durante la Conquista española, los frailes y evangelizadores sustituyeron las tradiciones mexicas por fiestas católicas; así fue que reemplazaron la imagen de Huitzilopochtli por la de María y José con representaciones del peregrinaje de ambos, en busca de la señal (estrella) del nacimiento del niño Dios.