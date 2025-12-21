Guardia Costera de EEUU persigue otro petrolero que ayuda a Venezuela a eludir sanciones

La Guardia Costera de Estados Unidos estaba persiguiendo el domingo otro petrolero sancionado en el mar Caribe, mientras la administración Trump parecía intensificar su enfoque en tales embarcaciones conectadas con el gobierno venezolano.

La persecución del petrolero, que fue confirmada por un funcionario estadounidense al tanto de la operación, se produce después de que la administración estadounidense anunció el sábado que la segunda incautación en menos de dos semanas.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre la operación en curso y habló bajo condición de anonimato, dijo que la persecución del domingo involucraba “una embarcación de la flota oscura sancionada que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”.

El funcionario dijo que el petrolero estaba navegando con una bandera falsa y bajo una orden de incautación judicial.

La persecución fue reportada primero por Reuters.

La incautación al amanecer del sábado de un barco con bandera de Panamá llamada Centuries tuvo como objetivo lo que la Casa Blanca describió como una “embarcación con bandera falsa operando como parte de la flota sombra venezolana para traficar petróleo robado”.

El 10 de diciembre, Guardia Costera, con la asistencia de la Marina, incautó un petrolero sancionado llamado Skipper, parte de la flota fantasma de petroleros que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para mover carga sancionada. Ni siquiera estaba navegando con la bandera de una nación cuando fue incautado por la Guardia Costera.

Después de esa primera incautación, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos llevaría a cabo un “bloqueo” de Venezuela. Todo esto ocurre mientras Trump ha intensificado su retórica hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro.

La semana pasada, Trump exigió que Venezuela devolviera los activos que ha incautado a las compañías petroleras estadounidenses hace años, justificando nuevamente su anuncio de un “bloqueo” contra los petroleros que viajan hacia o desde el país sudamericano que enfrentan sanciones estadounidenses.

Trump citó las inversiones estadounidenses perdidas en Venezuela cuando se le preguntó sobre su nueva táctica en una campaña de presión contra Maduro, sugiriendo que los movimientos de la administración republicana están al menos en parte motivados por disputas sobre inversiones petroleras, junto con acusaciones de tráfico de drogas. Algunos petroleros sancionados ya se están desviando de Venezuela.

Las compañías petroleras estadounidenses dominaron la industria petrolera de Venezuela hasta que se nacionalizó el sector, primero en la década de 1970 y nuevamente en el siglo XXI bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. La compensación ofrecida por Venezuela se consideró insuficiente, y en 2014, un panel de arbitraje internacional ordenó al gobierno socialista del país pagar 1.600 millones de dólares a ExxonMobil.

El enfoque en los petroleros se produce mientras Trump ha ordenado al Departamento de Defensa llevar a cabo una serie de ataques a lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental que su administración alega están contrabandeando fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos y más allá.

Al menos 104 personas han sido asesinadas en 28 ataques conocidos desde principios de septiembre. Los ataques a los botes han enfrentado escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes dicen que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos son realmente narcotraficantes y que los ataques fatales equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

Trump ha dicho repetidamente que los días de Maduro en el poder están contados. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en una entrevista con Vanity Fair publicada la semana pasada que Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, dijo en “Meet the Press” de NBC el domingo que el uso militar de Trump para montar presión sobre Maduro va en contra de la promesa de Trump de mantener a Estados Unidos fuera de guerras innecesarias.

Los demócratas están presionando a Trump para que busque autorización del Congreso para la acción militar en el Caribe.

“Deberíamos estar usando sanciones y otras herramientas a nuestra disposición para castigar a este dictador que está violando los derechos humanos de sus ciudadanos y ha llevado la economía venezolana a la ruina”, dijo Kaine. “Pero les diré, no deberíamos estar librando una guerra contra Venezuela. Definitivamente no deberíamos estar librando una guerra sin un voto del Congreso”.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.