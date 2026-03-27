Autoridades detectan emanaciones naturales y un barco como origen del derrame en el Golfo de México

El derrame petrolero ocurrido en el Golfo de México se originó por un barco aún no identificado y dos “emanaciones naturales” que han liberado cientos de toneladas de hidrocarburos en un área de más de 600 kilómetros, que incluyen siete áreas naturales protegidas, anunciaron el jueves autoridades mexicanas.

Sin embargo, las autoridades descartaron posibles daños ambientales severos por el evento.

Tras semanas de controversia ante la opacidad que ha rodeado el caso, finalmente el jueves las autoridades mexicanas dieron a conocer las investigaciones que se han avanzado hasta la fecha sobre el origen del derrame que se detectó desde el 2 de marzo frente a las costas del estado oriental de Veracruz.

El incidente ocurre a cinco meses de otro derrame que también se presentó en Veracruz, donde unas fuertes lluvias e inundaciones ocasionaron la rotura de un oleoducto y un derrame que se extendió por ocho kilómetros en el río Pantepec.

Según reconoció el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, los estudios de las imágenes satelitales e inspecciones del área permitieron determinar tres fuentes del derrame: un buque que estuvo fondeado en las costas de la ciudad portuaria de Coatzacoalcos, en el estado oriental de Veracruz; un sitio geológico de donde emana crudo de manera natural conocido como “chapopotera”, ubicado a cinco millas de ese puerto; y otra emanación natural localizada en la Sonda de Campeche.

Morales dijo en conferencia de prensa que aun no se ha logrado identificar la embarcación implicada en el derrame en el Golfo de México debido a que para inicios de marzo había 13 busques navegando en el área que aun no se han inspeccionado.

Asimismo, el secretario de Marina admitió que la fuente del derrame “sigue activa”, y que se estima que una de las fuentes principales está en las “chapopoteras naturales que están en Cantarell, en Sonda de Campeche”.

“Estas chapopoteras tienen una emanación permanente, natural, sin embargo, ha habido un mayor flujo de contaminante en el último mes”, explicó.

Sobre las dimensiones del derrame, el alto oficial informó que alcanzó un área de “poco más de 600 kilómetros”, que incluyen 200 kilómetros de costa en los estados sureños de Veracruz y Tabasco, y agregó que hasta la fecha se ha recolectado “430 toneladas de hidrocarburos”.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que el derrame afectó siete áreas naturales protegidas de los estados de Veracruz y Tabascos donde se ha recolectado restos de hidrocarburos, pero insistió en que “no hemos detectado daños ambientales severos”.

Las autoridades ambientales han identificado seis especies, entre ellas tortugas marinas, aves y peces, que resultaron contaminadas con el derrame.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó el miércoles en un comunicado que se ha recolectado hidrocarburos en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el Santuario Lechuguillas, el Santuario Playas del Totonacapan, el Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan, y al sur del Santuario Playa Rancho Nuevo en el estado de Veracruz.

También se realizaron labores de saneamiento en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en el estado de Tabasco.

La organización internacional Oceana, que se dedica a la protección de los océanos, dijo esta semana en un comunicado que de acuerdo con denuncias de comunidades de la Red del Corredor Arrecifal, el derrame ocasionó la muerte de tortugas marinas, un manatí y diversas especies de peces, y afectaciones a los 17 arrecifes de rodal del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Como parte de los trabajos de saneamiento, las autoridades han instalado barreras de contención y cordones oleofílicos para recuperar el hidrocarburo concentrado en las costas.