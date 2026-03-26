Fotos de Caracas y tribunal de EEUU donde Maduro se defiende de acusación penal

El expresidente venezolano Nicolás Maduro regresó el jueves a un tribunal federal en Nueva York, con la intención de que se desestime la acusación en su contra por narcotráfico tras su captura en enero durante una redada militar de Estados Unidos.

Partidarios y opositores de Maduro se congregaron afuera del tribunal, mientras que en Caracas, simpatizantes de la antigua pareja presidencial de Venezuela se reunieron en una plaza pública con la esperanza de ver la audiencia en una pantalla, sin saber que los tribunales federales de Estados Unidos no permiten el ingreso de cámaras.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.