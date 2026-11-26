La campaña electoral para los comicios de medio término cierra el jueves en Ecuador con una convocatoria a caravanas, espectáculos artísticos y actos masivos en los que los candidatos a alcaldes y prefectos del oficialismo y otras tendencias políticas buscarán captar votos.

Más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir a 222 alcaldes, 23 prefectos (gobernadores) y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo encargado de designar a las autoridades de control.

La promoción de los candidatos concluirá a la medianoche, cuando iniciará el silencio electoral.

La atención se centra en las principales ciudades como Quito —de 2,8 millones de habitantes— cuyo actual alcalde Pabel Muñoz, de línea opositora, busca la reelección y se medirá con el oficialista y exministro de Inclusión Social, Harold Burbano. También contiende el exalcalde Jorge Yunda.

En Guayaquil busca regresar al gobierno municipal la exalcaldesa Cynthia Viteri, ahora del oficialismo, frente a Fiorella Ycaza, esposa del exalcalde Aquiles Álvarez, preso tras ser sentenciado por tráfico de combustibles.

La jornada del jueves arrancó con el voto de los presos en los 33 centros de reclusión del país. De acuerdo con la ley electoral, más de 7.400 prisioneros sin sentencia condenatoria pueden votar de manera optativa.

“La democracia debe garantizar espacios de participación para todas las personas, sin distinciones ni exclusiones”, señaló el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera.

Elecciones controversiales

El período electoral ha estado marcado por la controversia en el país andino, donde los comicios de autoridades locales funcionarán como un termómetro de la gestión de Daniel Noboa.

Esta es la primera vez desde que Noboa llegó al poder que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional presenta candidatos locales. Sectores de la oposición descontentos con el gobierno han pedido no votar por los postulantes oficialistas para “castigar” a Noboa en las urnas.

Al menos siete exautoridades locales —-incluidas las de las principales ciudades como Guayaquil y Cuenca— que aspiraban a la reelección y se perfilaban como los principales contendores del oficialismo fueron arrestados por presunta corrupción.

El principal movimiento opositor Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafal Correa (2007-2017), fue sancionado por un tribunal electoral, lo que impidió el registro de sus candidatos.

Otros políticos de esa tendencia como la excandidata presidencial Luisa González, quien buscaba postularse a la prefectura de Manabí —bastión del correísmo—, fueron inhabilitados. González fue detenida acusada de lavado de activos.

Gina Romero, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, aseguró la víspera en la red social X que ha registrado “un deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico” en Ecuador.

Mientras Luis Almagro, exsecretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), consideró que el ejercicio de derechos políticos se agravó “con el recrudecimiento de la judicialización de opositores políticos”.

Su pronunciamiento generó malestar y el jueves la misión permanente de Ecuador ante la OEA rechazó en un comunicado las afirmaciones de Almagro que, dijo, “son susceptibles de constituir una injerencia indebida en el proceso electoral”.