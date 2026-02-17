AP Explica: Perú destituye a su séptimo presidente en una década y busca otro para sólo cinco meses

El Congreso peruano destituyó el martes al presidente interino José Jerí, con cuatro meses en el cargo, luego que la fiscalía le abrió una investigación por presunta corrupción al mantener citas no oficiales con un par de empresarios chinos, lo que detonó otro capítulo de inestabilidad en la nación andina a menos de dos meses de las elecciones generales.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, Jerí fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

El partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, fue el único grupo que votó en conjunto por la permanencia de Jerí. Otras agrupaciones que lo habían protegido como Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú lo abandonaron por completo.

¿Por qué lo han destituido?

Debido al escándalo que surgió en enero cuando la prensa comenzó a publicar fotos de sus reuniones no registradas —y obligatorias por ley— con los empresarios chinos Yang Zhihua y Ji Xiaodong. El primero es contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico ilegal de madera desde 2020. En una de esas citas Jerí vestía una capucha y llevaba un bolso.

El empresario Yang había ganado en 2023 una licitación para construir una hidroeléctrica en los Andes y en diciembre solicitó una prórroga de tres años para iniciar la construcción y así evitar perder la licitación y una garantía en manos del Estado por 244.000 dólares.

¿Cuáles son las acusaciones en su contra?

La fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego que nueve mujeres que se reunieron con él en el palacio presidencial fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia, Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de 1.000% en 2024 luego de tres años como parlamentario. También se le archivó una denuncia por presunta violación sexual a una mujer que lo denunció ese mismo año.

Jerí no logró convencer a sus críticos pese a que aseguró que se reunió con los empresarios porque quería coordinar el Día de la Confraternidad Peruano-China, el 1 de febrero, un festejo al que no llegó a asistir. El destituido mandatario indicó que también se reunió con Yang para comer comida china y comprar caramelos chinos en una de las tiendas del empresario.

¿Por qué es tan habitual que el Congreso peruano destituya a un presidente?

El artículo 113 de la Constitución peruana permite a los legisladores destituir a los presidentes por “incapacidad moral” para desempeñar sus funciones. Esta cláusula ha otorgado a los legisladores una gran influencia sobre el poder Ejecutivo que también ha tenido dificultades en los últimos años para conseguir mayorías en el Congreso.

También ha sido interpretada de manera amplia junto con acusaciones de corrupción para destituir a presidentes que ya no se ajustaban a los intereses de los partidos políticos influyentes en el Parlamento.

Perú ha tenido siete presidentes en una década. Sólo dos fueron elegidos por voto popular. Los demás han sido vicepresidentes que han sustituido a mandatarios destituidos y congresistas seleccionados por sus pares.

¿Cuál es el impacto de esta puerta giratoria?

A pesar de la puerta giratoria de presidentes, la economía de Perú se ha mantenido estable durante la última década, con gobiernos que se han adherido a políticas económicas ortodoxas que incluyen un gasto fiscal moderado.

Perú tenía una relación entre deuda pública y producto interior bruto del 32% en 2024, una de las más bajas de América Latina, y ha acogido con satisfacción la inversión extranjera en minería e infraestructura.

Sin embargo, los observadores han señalado que el cada vez más poderoso Congreso también ha aprobado en los últimos años leyes que amenazan la independencia del poder judicial peruano.

¿Qué sigue a continuación?

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, indicó luego de la destitución de Jerí que hasta las 18:00 horas del martes (2300GMT) se recibirán las propuestas de los legisladores que podrían reemplazar a Jerí y cuya elección tendrá lugar el miércoles desde las 18 horas (2300GMT).

Quien asuma la presidencia, estará al mando del país por apenas cinco meses, hasta el 28 de julio, cuando entregará el poder al ganador o ganadora de las elecciones presidenciales del 12 de abril en las que más de 30 candidatos postularán a la presidencia.

A menos de dos meses de la votación no hay favoritos. Rafael López-Aliaga, un empresario conservador y exalcalde de Lima, lidera según los sondeos con apenas 11,9%, seguido por la exlegisladora y tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, con 9,2%. Un total de 24 candidatos tienen menos de 1%.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en las elecciones de abril, habrá una segunda vuelta en junio entre los dos principales contendientes.