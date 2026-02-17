La policía arresta a un hombre que corrió hacia el Capitolio de EEUU con una escopeta

La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo el martes a un hombre de 18 años después de que éste corrió desde su vehículo hacia la sede legislativa armado con una escopeta.

El jefe de la Policía del Capitolio, Michael Sullivan, dijo que el hombre, cuya identidad no fue revelada, estacionó una camioneta Mercedes cerca del Capitolio, se bajó y comenzó a correr hacia el edificio cuando agentes lo interceptaron y le ordenaron tirarse al suelo.

En una conferencia de prensa posterior al arresto, Sullivan dijo que el hombre armado llevaba un chaleco táctico y guantes, y que en el vehículo había un casco de Kevlar y una máscara antigás. La escopeta estaba cargada y él llevaba munición adicional, dijo Sullivan.

Sullivan dijo que el motivo estaba bajo investigación, y si los miembros del Congreso eran el objetivo. El Congreso no estaba en sesión en esos momentos.

Sullivan dijo que el departamento policial tiene imágenes de video, pero pidió al público cualquier grabación que pudieran tener del incidente.

“¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiéramos tenido agentes de pie aquí?”, comentó Sullivan, y añadió que el departamento había realizado simulacros de tirador activo casi en el mismo lugar en los últimos meses.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.