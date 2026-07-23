EEUU impone sanciones a más de 50 individuos y empresas que vincula al mexicano Cártel de Jalisco

Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones a más de 50 individuos o empresas presuntamente vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encuentra Juan Carlos González, considerado el líder del grupo criminal desde la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, en México en febrero pasado.

Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, González —alias “El Pelón”— tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por quien ofrezca información que permita su captura.

Las sanciones incluyen la congelación de cualquier activo que los afectados puedan tener en Estados Unidos o que entre en contacto con instituciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

El Departamento del Tesoro señaló que esta medida constituye la mayor acción individual jamás emprendida contra el grupo, calificado como organización terrorista en febrero de 2025 por la administración de Donald Trump y al que Estados Unidos acusa de tráfico generalizado de drogas y de numerosos actos de violencia.

Las sanciones incluyen a personas y empresas que las autoridades estadounidenses consideran involucradas en el tráfico de fentanilo y de cocaína, en el contrabando de combustible y en redes de lavado de dinero.

Algunos, como el que se consideraba segundo al mando del cártel, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, han sido detenidos este año por México pero, según las autoridades estadounidenses, sus redes financieras siguen en pie y operando.

El Cártel de Jalisco es considerado el más grande de México en estos momentos con presencia en 21 de sus 32 estados. Sus operaciones también se han extendido a varios países, entre ellos Estados Unidos.

El actual gobierno estadounidense ha designado un total de ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para multiplicar la actuación contra ellos, incluso militarmente, y contra quienes considera que les ayudan. Además, mantiene una presión continua sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que su administración ofrezca más resultados en seguridad.