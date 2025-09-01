1,2 millones de inmigrantes han dejado la fuerza laboral de EEUU durante el mandato de Trump

Es temporada de tomates y Lidia es una de las personas que trabaja en la cosecha en las granjas del valle del centro de California

Está algo intranquila. La atención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) podría trastornar su vida más de 23 años después de que cruzó ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México cuando era una adolescente.

“Lo que preocupa es que te detengan mientras conduces y te pidan papeles”, dijo Lidia, quien habló con The Associated Press con la condición de que se le identificara únicamente con su primer nombre por temor a ser deportada. "Necesitamos trabajar. Necesitamos alimentar a nuestras familias y pagar la renta".

Mientras se llevan a cabo desfiles y otros eventos para conmemorar el Día del Trabajo y las contribuciones de los trabajadores en Estados Unidos, los expertos aseguran que las estrictas políticas de inmigración del presidente Donald Trump han afectado a la fuerza laboral del país.

Más de 1,2 millones de inmigrantes han dejado la fuerza laboral del país en los primeros siete meses del año, de acuerdo con los datos preliminares de la Oficina del Censo, los cuales fueron analizados por el Pew Research Center. Eso incluye a residentes legales y personas que están en el país sin autorización legal.

Los inmigrantes constituyen casi el 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos y estos datos revelan que el 45% de los trabajadores en los sectores de la agricultura, pesca y silvicultura son inmigrantes, de acuerdo con la investigadora principal de Pew, Stephanie Kramer. Aproximadamente el 30% de todos los trabajadores de la construcción son inmigrantes, al igual que el 24% de los trabajadores de servicios.

La pérdida de trabajadores inmigrantes se produce mientras el país registra su primer descenso en el total de población inmigrante luego de que el número de personas que se encontraban en Estados Unidos sin permiso legal alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023.

"No está claro cuánto del descenso que hemos visto desde enero se debe a salidas voluntarias para buscar otras oportunidades o para evitar la deportación, expulsiones, subregistros o algún otro problema técnico", señaló Kramer. "Sin embargo, no creemos que los números preliminares que indican una migración neta negativa estén tan alejados de la realidad como para que el descenso no sea real".

Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajan ilegalmente en Estados Unidos. Ha dicho que enfoca sus esfuerzos de deportación en "criminales peligrosos", pero la mayoría de las personas que han sido detenidas por el ICE no tienen condenas penales. Al mismo tiempo, el número de cruces ilegales en la frontera sur ha disminuido durante su mandato.

Pia Orrenius, economista laboral en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, dijo que, por lo general, los inmigrantes contribuyen al menos con el 50% del crecimiento del empleo en Estados Unidos.

"La afluencia a través de la frontera, por lo que podemos decir, prácticamente se ha detenido, y ahí es donde estábamos recibiendo a millones y millones de migrantes en los últimos cuatro años", explicó. "Eso ha tenido un gran impacto en la capacidad de crear empleos".

“Las cosechas se desperdiciaron”

Al otro lado de la frontera con México, en McAllen, Texas, los campos de maíz y algodón están casi listos para la cosecha. A Elizabeth Rodriguez le preocupa que no haya suficientes trabajadores disponibles para las desmotadoras y otras máquinas una vez que los campos queden despejados.

Las redadas migratorias en granjas, negocios y sitios de construcción lo paralizaron todo, dijo Rodriguez, directora de defensa de los trabajadores agrícolas para National Farmworker Ministry.

“En mayo, durante el pico de nuestra temporada de sandías y melones”, estas acciones retrasaron la cosecha, destacó. “Muchas cosechas se desperdiciaron”.

En el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, Lisa Tate gestiona el negocio familiar que cultiva cítricos, aguacates y café en ocho ranchos que abarcan alrededor de 323 hectáreas (800 acres).

La mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en sus granjas son jornaleros que son proporcionados por contratistas. A principios del año hubo días en que los equipos eran más pequeños. Tate titubea al momento de culpar a las restricciones migratorias. Pero el miedo a las redadas del ICE se propagó rápidamente.

Decenas de trabajadores agrícolas de la zona fueron arrestados a mediados de este año.

"Estaban deteniendo a personas en las lavanderías, a un costado de la carretera", comentó Tate.

Lidia, la jornalera que habló con la AP a través de un intérprete, dijo que su mayor temor es ser enviada de regreso a México. Ahora, con 36 años, está casada y tiene tres hijos en edad escolar que son ciudadanos estadounidenses.

"No sé si podría llevarme a mis hijos", comentó. "También me preocupa mucho tener que empezar de cero. He estado toda mi vida en Estados Unidos".

De la construcción a la atención médica

Los sitios de construcción dentro y en los alrededores de McAllen también "están completamente muertos", dijo Rodriguez.

"Tenemos una gran fuerza laboral que es indocumentada", declaró. "Hemos visto que el ICE se está enfocando particularmente en sitios de construcción e intentando apuntar a talleres de mecánica y reparación".

El número de empleos en la construcción en las zonas metropolitanas del país ha disminuido prácticamente por la mitad, de acuerdo con un análisis de datos de empleo del gobierno realizado por la Associated General Contractors of America. La pérdida más grande, 7.200 empleos, fue en el área de Riverside-San Bernardino-Ontario, California. La zona de Los Ángeles-Long Beach-Glendale perdió 6.200 empleos.

"El empleo en la construcción se ha estancado o ha retrocedido en muchas zonas por diversas por una razones", indicó Ken Simonson, economista en jefe de la asociación. "Pero los contratistas informan que contratarían a más personas si tan sólo pudieran encontrar más trabajadores calificados y dispuestos y si las restricciones de inmigración no estuvieran interrumpiendo el suministro de mano de obra".

Kramer, del Pew Research Center, también advierte sobre el posible impacto en el sector de la atención médica. Afirma que los inmigrantes constituyen aproximadamente el 43% de los asistentes de atención médica a domicilio.

El sindicato Service Employees Internacional Union representa a unos 2 millones de trabajadores del sector salud, el sector público y servicios de propiedad. Se calcula que la mitad de los trabajadores de atención a largo plazo que son pertenecen al sindicato en California son inmigrantes, declaró Arnulfo De La Cruz, presidente de la filial local.

"¿Qué va a pasar cuando millones de estadounidenses ya no puedan encontrar un proveedor de atención médica a domicilio?" preguntó De La Cruz. "¿Qué pasa cuando los inmigrantes no están en el campo para cosechar nuestros cultivos? ¿Quién va a dotar de personal a nuestros hospitales y asilos de ancianos?".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.