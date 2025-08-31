Jueza de EEUU bloquea deportación de niños de Guatemala no acompañados

Una jueza federal en Estados Unidos emitió una orden de emergencia bloqueando la posible deportación de un grupo de niños guatemaltecos que cruzaron la frontera sin sus familias, con una audiencia programada para el domingo, después de que abogados dijeran que el gobierno parecía estar preparando deportaciones que violarían leyes que otorgan protecciones a los niños migrantes.

Los abogados de diez menores guatemaltecos, de entre 10 y 17 años, dijeron en documentos judiciales presentados tarde el sábado que había informes de que aviones estaban listos para despegar en pocas horas hacia el país centroamericano. Pero una jueza federal en Washington dijo que esos niños no podrían ser deportados por al menos 14 días a menos que ella dictamine lo contrario, con una audiencia virtual programada para la tarde del domingo.

Solicitudes de emergencia similares se presentaron en otras partes del país también. Abogados en Arizona e Illinois pidieron a jueces federales allí que bloquearan las deportaciones de menores no acompañados, subrayando cómo la lucha sobre los esfuerzos del gobierno se ha extendido rápidamente.

Alarmas entre defensores de inmigrantes

El episodio ha levantado alarmas entre los defensores de inmigrantes, quienes dicen que esto podría representar una violación de las leyes federales diseñadas para proteger a los niños que llegan sin sus padres. Aunque las deportaciones están en suspenso por ahora, el caso subraya el enfrentamiento de alto riesgo entre los esfuerzos del gobierno de aplicar estrictas leyes migratorias y las salvaguardas legales que el Congreso creó para algunos de los migrantes más vulnerables.

En el aeropuerto de la zona fronteriza, la escena el domingo por la mañana era inconfundiblemente activa. Autobuses que transportaban migrantes se dirigían a la pista mientras grupos de agentes federales se movían rápidamente entre los vehículos y las aeronaves en espera. Autos de policía rodeaban el perímetro, y oficiales y guardias de seguridad empujaban a los reporteros lejos de las cercas de alambre que delimitan el campo. En la pista, los aviones estaban con los motores encendidos, y las tripulaciones de tierra hacían los preparativos finales como si las salidas pudieran ocurrir en cualquier momento, todo mientras la batalla judicial se desarrollaba a cientos de kilómetros de distancia en Washington.

Shaina Aber, del Acacia Center for Justice, un grupo de defensa legal de inmigrantes, dijo que fue notificada el sábado por la noche de que se había elaborado una lista oficial con los nombres de los niños guatemaltecos que el gobierno federal intentaría enviar de regreso a su país de origen. Los defensores se enteraron de que los vuelos saldrían de las ciudades texanas de Harlingen y El Paso, indicó Aber.

Ella dijo que había escuchado que los funcionarios federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “todavía estaban llevando a los niños”, sin haber recibido ninguna orientación sobre la orden judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no comentaron al respecto el domingo.

Planes de la administración Trump para remover a casi 700 niños guatemaltecos

La administración Trump planea remover a casi 700 niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos no acompañados, según una carta enviada el viernes por el senador Ron Wyden, de Oregon. El gobierno guatemalteco ha dicho que está listo para recibirlos.

Es otro paso en los amplios esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump, que incluyen planes para enviar un aumento de oficiales a Chicago para una represión de inmigración, intensificar las deportaciones y terminar con las protecciones para personas que han tenido permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Los abogados de los niños guatemaltecos dijeron que el gobierno de Estados Unidos no tiene la autoridad para remover a los jóvenes y les está privando de debido proceso al impedirles presentar solicitudes de asilo o alivio migratorio. Muchos tienen casos activos en los tribunales de inmigración, según la presentación judicial de los abogados en Washington.

Aunque se supone que los niños deben estar bajo el cuidado y custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, el gobierno está “trasladándolos ilegalmente a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas para ponerlos en vuelos a Guatemala, donde pueden enfrentar abuso, negligencia, persecución o tortura”, argumenta la presentación de los abogados del Young Center for Immigrant Children’s Rights y el National Immigration Law Center.

Un abogado de otro grupo de defensa, el National Center for Youth Law, dijo que la organización comenzó a escuchar hace unas semanas de proveedores de servicios legales que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estaban entrevistando a niños, particularmente de Guatemala, en instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. El HSI es el brazo de investigación de ICE.

Los agentes preguntaron a los niños sobre sus familiares en Guatemala, informó la abogada, Becky Wolozin.

Luego, el viernes, los defensores de todo el país comenzaron a recibir noticias de que las audiencias de inmigración de sus jóvenes clientes estaban siendo canceladas, dijo Wolozin.

Los niños migrantes que viajan sin sus padres o tutores son entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados cuando son encontrados por funcionarios en la frontera entre Estados Unidos y México. Una vez en Estados Unidos, los niños a menudo viven en refugios supervisados por el gobierno o con familias de acogida hasta que pueden ser liberados a un patrocinador, generalmente un miembro de la familia, que vive en el país.

Los menores pueden solicitar asilo, estatus de inmigración juvenil o visas para víctimas de explotación sexual.

Debido a su edad y a menudo experiencias traumáticas al llegar a Estados Unidos, su tratamiento es uno de los temas más sensibles en inmigración. Los grupos de defensa ya han demandado para pedir a los tribunales que detengan los nuevos procedimientos de investigación de la administración Trump para niños no acompañados, diciendo que los cambios están manteniendo a las familias separadas por más tiempo y son inhumanos.

Guatemala dice que está dispuesta a recibir a los menores no acompañados

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Martínez, dijo el viernes que el gobierno ha informado a Estados Unidos que está dispuesto a recibir a cientos de menores guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos no acompañados y están siendo retenidos en instalaciones gubernamentales.

Guatemala está particularmente preocupada por los menores que podrían superar los límites de edad para las instalaciones para niños y ser enviados a centros de detención para adultos, dijo.

El presidente Bernardo Arévalo ha dicho que su gobierno tiene una obligación moral y legal de abogar por los niños. Sus comentarios se produjeron días después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Guatemala.

____

Santana informó desde Washington; Jennifer Peltz en Nueva York y Corey Williams en Detroit.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.