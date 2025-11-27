Comunista Jara y ultraderechista Kast protagonizan el primer cara a cara previo al balotaje en Chile

La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se vieron las caras el jueves por primera vez desde las elecciones generales de Chile en las que ninguno alcanzó la cantidad de votos necesaria para asegurarse la victoria en la primera vuelta.

Jara, la primera comunista en encabezar una alianza única de todos los sectores de la izquierda chilena, cosechó un 26,85% en los comicios, mientras Kast, fundador del Partido Republicano y quien se postula por tercera vez a la presidencia, logró 23,92% de apoyo.

Ambos volverán a medirse en las urnas el próximo 14 de diciembre, cuando el que obtenga la mayor cantidad de votos válidos será elegido mandatario para los próximos cuatro años.

Jara y Kast protagonizaron un tenso cara a cara en un foro convocado por seis organizaciones que fue transmitido por la Radio Cooperativa y que estuvo centrado en el rol del Estado, la migración y las estrategias para mitigar la pobreza.

Kast anunció su decisión de limitar sus apariciones a fin de concentrarse en la campaña.

En el debate, los dos aspirantes presidenciales compartieron sus propuestas para combatir la pobreza y mostraron afinidades en algunas iniciativas, como la implementación de desalinizadoras —plantas industriales que convierten el agua salada del mar o agua salobre en agua dulce potable— para combatir la pobreza.

También coincidieron en que es necesario mejorar las herramientas para combatir el crimen organizado y regular el flujo migratorio, aunque propusieron hojas de ruta completamente distintas.

El republicano defendió sus propuestas de cierre de fronteras, presencia efectiva policial y control de cárceles, afirmando que "cada vez que alguien insulta o agrede a un carabinero, insulta al Estado”.

Mientras, la carta del oficialismo abogó por “ordenar la casa” a través del empadronamiento de los migrantes indocumentados. "No podemos poner una puerta giratoria en la frontera”, dijo Jara.

Según los datos oficiales más recientes, los extranjeros alcanzaron el 8,8% de la población en Chile en 2024. Se calcula además que unos 330.000 migrantes están en situación irregular.

En ese sentido, Kast reiteró que a los que estén indocumentados “les quedan 104 días” para abandonar el país de forma voluntaria. En caso contrario, serán expulsados una vez asuma el eventual gobierno. “Si se va a hoy día puede llevarse todas sus cosas”, dijo.

Jara, a su vez, cuestionó las “propuestas populistas” que “no son factibles” de su oponente e hizo un llamamiento para frenar la xenofobia en el país —donde muchos vinculan el aumento en la delincuencia con la llegada masiva de inmigrantes—. “Creo que para la convivencia no hay que levantar el odio y la discriminación”, expresó.

En materia económica, ambos candidatos coincidieron en la necesidad de fortalecer las pequeñas y medianas empresas y flexibilizar la estructura estatal, cuyos mecanismos actuales dificultan la formalización de nuevos negocios.

Jara ha defendido la simplificación tributaria y un sistema bancario que facilite el acceso a servicios financieros para pequeños y medianos empresarios, en tanto que Kast propuso un “Estado facilitador” a través de la eliminación de la burocracia y el fortalecimiento de instrumentos para prevenir la corrupción.