Al menos 4 personas siguen atrapadas tras derrumbe de edificio en construcción en capital de Kenia

Un edificio de varios pisos en construcción colapsó el viernes en la capital de Kenia, Nairobi, y dejó al menos a cuatro personas atrapadas.

Las cuadrillas de rescate siguen excavando entre los escombros. El inmueble se hallaba en una zona de Nairobi conocida como South C, explicó la Cruz Roja de Kenia, que indicó en un comunicado que un equipo de respuesta de varias agencias estaba en el lugar "gestionando la situación".

Geoffrey Ruku, el secretario del gabinete a cargo del servicio público, dijo a los periodistas que se cree que cuatro personas continúan atrapadas.

Safia Ali Aden, la hermana de uno de los atrapados, indicó a los periodistas en el lugar que su hermano hizo una llamada telefónica “cuando estaba allí abajo”.

"Estamos pidiendo al gobierno que sea rápido en el rescate para que podamos encontrar a mi hermano con vida", subrayó.

Las autoridades no han revelado la posible causa del colapso.

Los derrumbes de edificios son habituales en Nairobi, donde hay una elevada demanda de viviendas y los constructores sin escrúpulos suelen ignorar las regulaciones o incumplir los códigos de construcción.

Luego que ocho edificios se vinieran abajo en 2015 cobrándose la vida de 15 personas, la presidencia ordenó una auditoría a los inmuebles en todo el país para verificar si cumplían con la normativa. La Autoridad Nacional de Construcción encontró que el 58% de los edificios en Nairobi no eran habitables.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.