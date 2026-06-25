Acusadora de Weinstein dice que no puede más y se retira el cargo por violación en Nueva York

Harvey Weinstein evitó un cuarto juicio por un cargo de violación en Nueva York después de que su acusadora dijo que no podía soportar volver a testificar, lo que llevó a los fiscales a retirar el caso de la era del #MeToo el jueves.

El magnate del cine sigue condenado por otro delito sexual grave en Nueva York y por otros en California, y permanece tras las rejas. Pero el cargo de violación en Nueva York había quedado sin resolver después de que una condena anulada fuera seguida por dos jurados sin veredicto. El juez desestimó formalmente el cargo el jueves.

Weinstein mantuvo una expresión neutra mientras agentes judiciales lo sacaban del tribunal en su silla de ruedas. El productor ganador del Óscar niega todas las acusaciones.

El cargo de violación se refería a la denuncia de que violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013. Mann ha testificado que también tuvo una relación consensuada, intermitente, con Weinstein, quien estaba casado en ese momento.

Pero les dijo a los jurados que intentó repetidamente irse y que dijo que no a cualquier actividad sexual mientras él la acorralaba en la habitación del hotel. Afirmó que él persistió, exigiéndole que se desvistiera y agarrándole los brazos, hasta que ella tuvo miedo de seguir protestando.

“Después de mucha reflexión, he decidido no seguir adelante con un cuarto juicio contra Harvey Weinstein”, escribió Mann en una carta que un fiscal leyó ante el tribunal. “Me quedó claro en este último juicio que ya no podía soportar pasar por esto por más tiempo”.

El juicio le pasó una factura visible a Mann, de 40 años, quien testificó durante cinco días y fue interrogada por primera vez sobre una nota tipo diario, en la que se desnudaba emocionalmente, que escribió dos días después de la presunta violación, la cual no mencionaba el hecho. En un momento de su testimonio, Mann dijo que le costaba concentrarse, lo que llevó al tribunal a terminar antes ese día.

La fiscal Nicole Blumberg dijo el jueves que los fiscales creen en Mann y elogian su “valentía, fortaleza, coraje e inspiración” para otras sobrevivientes, pero, dadas sus sensaciones sobre continuar, “la desestimación es apropiada”.

Weinstein, de 74 años, por su parte, reportó dolores en el pecho durante las deliberaciones del jurado en el juicio más reciente, lo que provocó otro cierre anticipado de la sesión.

“La justicia nunca habría tenido entre sus intereses llevar este caso en absoluto”, dijo el abogado defensor Jacob Kaplan.

Weinstein fue una de las figuras más poderosas de la industria cinematográfica, productor de obras influyentes y éxitos como “Shakespeare in Love”, “Pulp Fiction” y “Chocolat”.

Luego, una serie de denuncias de conducta sexual indebida en su contra se hizo pública en 2017, alimentando la campaña #MeToo por la rendición de cuentas y, con el tiempo, derivando en cargos penales.

Weinstein fue condenado en 2020 por violar a Mann. Luego, un tribunal de apelaciones anuló ese veredicto por razones no relacionadas con su testimonio. Las deliberaciones del jurado se estancaron en un nuevo juicio en 2025, y los jurados volvieron a quedar divididos en otro nuevo juicio esta primavera.

El cargo de violación en este caso era un delito grave de menor nivel, castigado con hasta cuatro años de prisión, menos tiempo del que Weinstein ya ha cumplido. Enfrenta condenas considerablemente más largas por sus otras sentencias separadas en Nueva York y California, incluida la violación de una actriz italiana en Los Ángeles.

Weinstein no testificó en ninguno de los juicios, aunque se quejó durante y después del nuevo juicio de Nueva York en 2025 de que era injusto; el juez no estuvo de acuerdo.

Sus abogados han sostenido que todas sus acusadoras, que intentaban abrirse camino en el mundo del espectáculo, tuvieron relaciones sexuales completamente consensuadas con un jefe de estudio cinematográfico que podía ayudarlas. El propio Weinstein ha dicho que “actué mal, pero nunca agredí a nadie”.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que elijan ser nombradas, como ha hecho Mann.