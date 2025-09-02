A pesar de no tener fondos, Corporation for Public Broadcasting recibirá un importante galardón

Corporation for Public Broadcasting (CPB) será honrada con uno de los premios más importantes de la televisión, incluso mientras concluye su trabajo de casi 60 años después de que el gobierno de Estados Unidos retirara su financiación.

La organización, que ha ayudado a financiar PBS, NPR, 1.500 estaciones de radio y televisión locales, así como programas como "Sesame Street" y "Finding Your Roots", recibirá el Premio de los Gobernadores de la Academia de Televisión, que honra a aquellos que han "hecho una contribución profunda, transformadora y duradera a las artes y/o la ciencia de la televisión".

Será entregado a Patricia de Stacy Harrison, la presidenta y directora ejecutiva con más años de servicio de CPB, en la ceremonia de los Premios Emmy de Artes Creativas el 7 de septiembre.

Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión, afirmó el martes en un comunicado: "Durante más de medio siglo, CPB ha sido una defensora constante de la narración que informa, educa y nos une, y asegura que los medios públicos sigan siendo un espacio vital donde se escuchan voces diversas y se atienden a las comunidades".

La corporación informó a los empleados que la mayoría de sus puestos de trabajo terminarán con el año fiscal el 30 de septiembre. Un pequeño equipo de transición permanecerá hasta enero para finalizar cualquier trabajo pendiente.

Se espera que el cierre tenga un impacto profundo en el panorama periodístico y cultural, en particular, en las estaciones de radio y televisión públicas en pequeñas comunidades a lo largo de Estados Unidos.

La corporación privada y sin fines de lucro fue fundada en 1968, poco después de que el Congreso autorizara su formación. Ahora concluye casi seis décadas de impulsar la producción de programación educativa de renombre, contenido cultural y alertas de emergencia sobre desastres naturales.

El presidente Donald Trump firmó en julio un proyecto de ley que cancelaba alrededor de 1.100 millones de dólares que habían sido aprobados para la radiodifusión pública. La Casa Blanca afirma que el sistema de medios públicos tiene un sesgo político y es un gasto innecesario.

Los anteriores receptores del Premio de los Gobernadores incluyen a Jerry Lewis, John Walsh, Bob Hope, Ted Turner, Tyler Perry, "Star Trek", "American Idol" y Debbie Allen.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.