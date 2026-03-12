Cancelan reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en la frontera colombo-venezolana

A pocas horas de concretarse fue cancelada el jueves la reunión entre la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y el mandatario colombiano Gustavo Petro, en medio de una alta expectativa por el futuro de la relación bilateral, luego de que Estados Unidos depusiera y capturara a Nicolás Maduro.

La cancelación fue confirmada por la oficina de prensa de la Cancillería colombiana a The Associated Press, sin indicar el motivo de la decisión. La Gobernación de Norte de Santander, donde se realizaría el encuentro, aseguró en un mensaje a la prensa que se suspendió y que esperan que se reprograme. El gobierno venezolano no se pronunció.

Rodríguez y Petro tenían planeado reunirse el viernes en el puente internacional Atanasio Girardot, que conecta al departamento colombiano Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira. Se trataba de la primera reunión oficial de la presidenta interina con un líder latinoamericano desde que asumió el cargo tras la salida de Maduro.

Poco antes de la cancelación, la presidencia colombiana informó que Petro tuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le deseó ”éxito” en su reunión con la venezolana.

En la reunión se esperaba que los mandatarios hablaran sobre la cooperación bilateral, especialmente la energética, cuando Colombia está interesada en importar gas venezolano. La víspera, el gobierno colombiano anunció un acuerdo con la estatal petrolera venezolana PDVSA para reponer la tubería del gasoducto en el tramo colombiano, en busca de pasar gas.

Con la porosa frontera de más de 2.219 kilómetros, ambos países lidian con la presencia de grupos ilegales que trafican droga, contrabando y que se mueven para burlar las autoridades.

Colombia ha señalado posibles acciones conjuntas con Estados Unidos contra el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla que opera también en Venezuela. Venezuela, con Maduro en el poder, sirvió de mediador en las negociaciones de paz entre Colombia y la guerrilla, actualmente suspendidas.