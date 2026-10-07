La esposa de Shia LaBeouf, Mia Goth, solicita el divorcio en medio de sus problemas legales

Mia Goth solicitó el divorcio de Shia LaBeouf tras 10 años de matrimonio.

La estrella de Pearl, de 32 años, presentó la documentación el martes por la noche y citó “diferencias irreconciliables” como motivo, según TMZ.

Aunque legalmente están casados desde octubre de 2016, la expareja mantuvo una relación intermitente y turbulenta bajo la mirada pública durante más de una década. Tras conocerse en el rodaje de Nymphomaniac: Vol. II en 2012, Goth y LaBeouf se casaron en Las Vegas en 2016 y se separaron dos años después. Se reconciliaron alrededor de 2020 y dieron la bienvenida a su hija, Isabel, en 2022. La fecha de su separación figura en los documentos como el 28 de julio de 2025.

Goth solicita la custodia legal y física principal de Isabel y pide que se ponga fin a la facultad del tribunal para otorgar manutención conyugal a cualquiera de los actores.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Goth y LaBeouf para obtener sus comentarios.

open image in gallery Mia Goth solicitó el divorcio de Shia LaBeouf ( Getty )

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La noticia de la presentación de la demanda llega apenas un día después de que la exnovia de LaBeouf, la cantante FKA twigs, llegó a un acuerdo en la demanda que interpuso contra el actor de Megalópolis, de 40 años, lo que significa que ahora es libre de hablar sobre sus supuestas experiencias de abuso sexual por parte de él.

La demanda se resolvió después de que LaBeouf aceptó poner fin a las cláusulas de confidencialidad del acuerdo extrajudicial alcanzado con la expareja en diciembre de 2025.

Su larga batalla legal comenzó en 2020, cuando Twigs acusó a LaBeouf de abuso sexual, mental y físico durante su relación, que duró aproximadamente nueve meses en 2018. LaBeouf negó las acusaciones en ese momento.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, declaró el miércoles en un comunicado compartido con The Independent: “Tras el arbitraje fallido que el Sr. LaBeouf interpuso contra Twigs en diciembre de 2025, en el que le reclamaba dinero, esta importante victoria la libera por completo para hablar de su experiencia, abogar por otras mujeres menos privilegiadas y apoyar libremente las causas benéficas de su elección, algo que antes se le impedía. Cabe destacar que Twigs defendió una causa mayor que ella misma: todas las mujeres supervivientes de abuso sexual”.

El abogado de LaBeouf, Shawn Holley, dijo que la exestrella de Disney Channel “le desea a Twigs todo lo mejor en su vida y carrera y, con ese fin, accedió a poner fin a su larga disputa”.

“Twigs lleva años hablando de este asunto y ahora no hay nada que le impida seguir haciéndolo”, declaró Holley a The Independent. Se negó a comentar la demanda presentada por Goth.

open image in gallery La cantante FKA twigs llegó a un acuerdo extrajudicial en la demanda que había interpuesto contra su exnovio Shia LaBeouf a principios de esta semana ( Getty )

LaBeouf se encuentra actualmente en libertad condicional tras ser arrestado en febrero por una pelea en estado de ebriedad en Nueva Orleans. En junio se declaró culpable de cargos menores de agresión y fue sentenciado a dos años de libertad condicional, rehabilitación por abuso de alcohol, capacitación en sensibilización y clases de control de la ira.

Según informó Page Six en aquel momento, el actor se había mudado a la ciudad de Luisiana tras su separación de Goth.

En marzo, habló sobre su ruptura con Goth en una entrevista en Channel 5 With Andrew Callaghan.

“Éramos profundamente infelices”, dijo LaBeouf. “Cometí muchos errores al principio, antes de que intentáramos tener un bebé. Había traicionado la confianza de una manera muy, muy grave”.

Dijo que sus problemas eran “imposibles” de solucionar, pero que aún sentía amor y respeto por Goth. “Estamos bien. Es decir, esto no es nuevo”, dijo. “Llevamos un tiempo así, intentando organizarnos para la crianza compartida, y nos va bien. Incluso en medio de todo esto, ella trata con bondad”.

La línea nacional de ayuda contra la violencia doméstica ofrece apoyo a las mujeres llamando al 0808 2000 247, o puede visitar el sitio web de Refuge. Existe una línea de asesoramiento específica para hombres: 0808 8010 327. En Estados Unidos, la línea directa contra la violencia doméstica puede llamar al 1-800-799-SAFE (7233). Otras líneas de ayuda internacionales se pueden encontrar en www.befrienders.org.

Traducción de Olivia Gorsin