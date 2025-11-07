¿Qué se necesita para ser un buen anfitrión durante las fiestas navideñas?

La temporada navideña es un tiempo para la familia, la diversión y la buena comida, pero para muchos estadounidenses, también implica un límite de tiempo para la hospitalidad de los invitados.

Una nueva encuesta de 2.000 adultos estadounidenses reveló que, en promedio, se considera que la hospitalidad se abusa después de seis días.

Después de ese tiempo, el 33 % de los anfitriones admitieron que empiezan a dar indirectas para que los invitados se marchen, mientras que el 22 % confiesa que les dice directamente que es hora de irse.

Sin embargo, el nivel de tolerancia varía según quién visite: los niños pueden quedarse hasta 10 días después de las fiestas, mientras que los padres tienen ocho días de margen. Los suegros y demás familiares, en cambio, solo son bienvenidos durante unos cinco días.

El estudio realizado por Avocado Green Mattress y Talker Research también reveló que, si bien los estadounidenses se dan cuenta rápidamente cuando los invitados se han quedado más tiempo del debido, la mayoría disfruta abriendo las puertas de su casa, especialmente durante las fiestas.

El 46 % de quienes celebran estas fiestas afirma que desea ser el lugar donde todos se reúnan para las celebraciones. De hecho, el 24 % admite tener una “rivalidad amistosa” con otro familiar sobre quién será el anfitrión de la gran celebración navideña.

Sin embargo, el deseo de ser anfitrión choca con el espacio limitado. El 61 % de los encuestados dijeron que estarían aún más entusiasmados por recibir invitados si tuvieran una habitación adicional para sus invitados.

Cuatro de cada diez estadounidenses no tienen ninguna, y el 56 % afirma que sus invitados terminan durmiendo en el sofá, mientras que el 18 % incluso ofrece su propia cama.

Para quienes sí tienen habitaciones de invitados y planean ser anfitriones estas fiestas, el 65 % las está acondicionando para la ocasión.

Esto incluye comprar nuevas colchas (46 %), redecorar el espacio (45 %) y añadir detalles personales para sus invitados (39 %). Muchos también están haciendo inversiones mayores: el 39 % planea comprar un colchón nuevo y el 30 % una cama completamente nueva.

“Ser anfitrión puede presentar desafíos”, dijo Laura Scott, directora de marketing de Avocado Green Mattress. “No siempre es fácil tener gente extra en casa ni cambiar la rutina para acomodarlos, pero también hay algo muy gratificante en tener a los seres queridos juntos bajo un mismo techo, especialmente durante las fiestas”.

“Es genial intentar que los invitados se sientan como en casa cuando se quedan a dormir, y para quienes tienen una habitación de invitados, asegurarse de que tengan una cama cómoda y un espacio para relajarse puede contribuir en gran medida al éxito de las fiestas”.