El primer look de Lauren Sánchez como presidenta de la Met Gala fue calificado de “básico” y “vulgar”

Lauren Sánchez Bezos no impresionó con su atuendo en la Met Gala de 2026, su primera como patrocinadora principal y presidenta honoraria del evento neoyorquino.

La experiodista de 56 años, que patrocina el evento de este año junto a su esposo multimillonario Jeff Bezos, llegó el lunes al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un vestido de sirena azul marino con escote en forma de corazón y tirantes adornados con cuentas.

El código de vestimenta de este año, “La moda es arte”, anima a los invitados a reflexionar sobre cómo pueden utilizar sus cuerpos como un lienzo en blanco.

En declaraciones a la presentadora La La Anthony sobre cómo su vestido reflejaba la temática, Bezos dijo que su vestido de Schiaparelli fue diseñado como un homenaje al cuadro de John Singer Sargent de 1884, Madame X.

“Es un cuadro que, de hecho, está en el Met”, dijo Sánchez Bezos. Tras elogiar a su equipo de estilistas por hacer un “trabajo increíble”, Sánchez Bezos expresó “su profunda gratitud hacia ellos”.

open image in gallery El look de Lauren Sánchez en la Gala del Met de 2026 fue calificado de “aburrido” ( PA )

Si bien el estilo de Sánchez Bezos pretendía rendir homenaje a una obra maestra clásica, numerosas personas criticaron su sencillez.

“Qué básico”, escribió una persona en X. “Lo organizaron para que ella pudiera haber hecho cualquier cosa. Es una decepción repugnante”.

“¡Qué desperdicio!”, coincidió otro. “¡Esto no sirve para nada!”.

“Parece que va al baile de graduación de 1992”, añadió una tercera persona. “Qué vulgar”.

“Lauren Sánchez Bezos en la Met Gala de 2026; con todo ese dinero, no pudo comprar creatividad”, bromeó un cuarto usuario.

“El evento ‘La moda es arte’, ¿y dónde está el ‘arte’?”, preguntó otro participante.

open image in gallery Sánchez y su marido, Jeff Bezos, son los copatrocinadores de la Met Gala de 2026 ( PA )

“Lauren Sanchez pagó muchísimo para estar aquí, pero ni siquiera se atrevió a hacer la referencia a Madame X”, argumentó otro. “El vestido ni siquiera es del mismo color ni de la misma tela”.

En el retrato original, la retratada parece llevar un vestido de noche negro, con un corpiño de terciopelo en forma de corazón y una falda larga de satén o seda similar.

El evento de este año, apodado “La Met Gala de Bezos” por los manifestantes, recibió críticas duras tras el anuncio de que el magnate tecnológico y su esposa serían los principales patrocinadores.

La participación de Bezos en el evento de este año provocó una campaña de boicot por parte del grupo activista político Everyone Hates Elon (Todos odiamos a Elon), que distribuyó volantes por toda la ciudad de Nueva York con el lema “Boicot a la Met Gala de Bezos” en los días previos al evento. El patrocinio generó indignación principalmente debido a las acusaciones de que el magnate de Amazon y su esposa están comprando influencia en la cultura popular, los medios de comunicación y la política.

La exdirectora de Vogue, Anna Wintour, intentó previamente calmar las críticas por la participación de la pareja. En noviembre, declaró a CNN: “Creo que Lauren será un gran aporte para el museo y para el evento. Le agradezco enormemente su increíble generosidad, y es una gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la velada”.

Traducción de Olivia Gorsin