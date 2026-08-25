Target se disculpa y retira un disfraz infantil de Halloween tras la polémica por racismo

Target se disculpó y retiró un disfraz infantil de Halloween que reconoció ser “ofensivo” tras recibir críticas en las redes sociales.

El disfraz, comercializado como el “Disfraz de payaso de circo que brilla bajo luz negra para niños” para Halloween, se anunciaba con la imagen de un niño negro que vestía una camiseta naranja brillante y negra, guantes negros lisos y una máscara con una amplia sonrisa dentuda.

En internet, quienes criticaron el disfraz argumentaron que se parecía a las caricaturas racistas históricamente asociadas con las representaciones de blackface y espectáculos de juglares.

“Como empresa, sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente”, expresó Target en un comunicado publicado el lunes.

“El disfraz es ofensivo y nunca debió haber formado parte de nuestra colección. Ya no está a la venta. Sabemos que esto resulta especialmente hiriente para nuestros clientes, empleados y socios afroamericanos”, continuaba el comunicado.

Target se disculpó y retiró de la venta un disfraz infantil de Halloween “ofensivo” ( Reuters )

“Retirar el disfraz es un primer paso importante, y la empresa está analizando detenidamente cómo ocurrió esto y qué cambios son necesarios para garantizar que no vuelva a suceder”.

La popular cadena minorista se enfrenta a una fuerte reacción negativa en las redes sociales, y muchos usuarios piden un boicot a raíz de la polémica.

“Si todavía compras en Target, tienes que ir y ponerte este disfraz”, escribió una persona.

“¿En qué dimensión estamos para que esto haya llegado al mercado?”, añadió otro.

“Hasta la pose en la que pusieron al niño es una locura”, escribió un tercero.

“Siempre buscan razones para dejar de comprar en Target”, escribió otro usuario.

Este incidente supone el último dolor de cabeza en materia de relaciones públicas para la cadena minorista estadounidense, que intenta recuperarse de un largo periodo de bajas ventas.

La empresa ya había sido objeto de intensas críticas por su gestión de la mercancía de su Colección Orgullo 2023, así como por las modificaciones realizadas en sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión tras el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

Target se negó a proporcionar detalles sobre quién diseñó el producto, que se distribuyó bajo su marca de temporada Hyde and EEK Boutique, o a explicar el proceso de revisión interna mediante el cual se aprobó su venta.

Algunos compradores negros, que se sintieron marginados tras los retrocesos en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Target en 2025, expresaron su decepción el lunes. Sheletta Brundidge, empresaria del área de Minneapolis, considera que el disfraz es una consecuencia indirecta de la decisión sobre DEI. “Retrocedieron en materia de diversidad”, declaró a Reuters, “así que ¿quién está ahora para decir: ‘Esto está mal’?”.

Target, que tuvo dos trimestres consecutivos con resultados sólidos, está empezando a ver los frutos de sus esfuerzos por bajar los precios y renovar su mercancía, y el nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke, ya recibió elogios de Wall Street.

Sin embargo, los analistas destacan que la cadena minorista, que no puede competir directamente en precio con rivales como Walmart y Costco, prácticamente no tiene margen de error en cuanto a sus capacidades operativas o su marca.

Brett Husslein, analista de Morningstar, declaró a Reuters: “A medida que Target comienza a recuperar terreno en la recuperación de su reputación de marca, este es precisamente el tipo de cosas que quieren evitar”, y añadió que cualquier presión gerencial, reputacional o macroeconómica “podría provocar mayores pérdidas de cuota de mercado”.

Información adicional de Reuters

Traducción de Olivia Gorsin