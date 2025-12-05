Kylie Jenner se somete a una terapia con células madre para tratar su dolor de espalda crónico.

La terapia, que suele utilizarse para trasplantes de médula ósea, recoge células madre de pacientes vivos o donantes y las inyecta en zonas dañadas del cuerpo para favorecer la cicatrización y reducir la inflamación vinculada al dolor crónico.

Jenner escribió en Instagram que había estado lidiando con dolor de espalda crónico durante casi tres años, después de quedarse embarazada de su hijo Aire Webster, y que nada parecía ayudar.

“Escuchar el alivio que obtuvo Kim me dio la confianza para investigar sobre la terapia con células madre”, escribió Kylie.

Su hermana mayor, Kim Kardashian, publicó en Instagram su propio tratamiento con células madre para el dolor de hombro “debilitante” y el dolor de espalda crónico en agosto.

open image in gallery Kylie Jenner asiste a la Met Gala 2024 en Nueva York. Jenner y su hermana Kim Kardashian promocionaron el tratamiento con células madre para su dolor de espalda crónico ( Getty Images for The Met Museum/Vogue )

“Experimenté alivio enseguida, y el dolor insoportable por fin desapareció. Si sufres dolor de espalda, te recomiendo encarecidamente este tratamiento, que transformó mi vida cuando pensaba que mi cuerpo se estaba viniendo abajo”, escribió Kardashian en una publicación.

Jenner no dijo si su dolor había desaparecido, pero promocionó los beneficios del tratamiento. “El cuerpo de cada persona es diferente, pero este fue un paso enorme en mi curación”, escribió.

Más de 16 millones de estadounidenses padecen dolor de espalda crónico, según el Instituto de Política Sanitaria de Georgetown.

Aumenta la terapia con células madre

El cuerpo tiene billones de células, pero las madre son únicas porque pueden transformarse en distintos tipos, como células sanguíneas, óseas y musculares, según the Cleveland Clinic.

Las células madre también tienen la capacidad única de duplicarse, por lo que el organismo nunca se queda sin ellas.

open image in gallery Kylie Jenner yace en una camilla mientras recibe terapia con células madre para el dolor crónico de espalda. El miércoles escribió en su cuenta de Instagram que la terapia había sido un “gran paso” en su curación ( @kyliejenner/Instagram )

Según la Clínica Mayo, los médicos extraen células madre de tejidos humanos vivos, sangre de embriones o del cordón umbilical, y luego pueden utilizarse para tratar zonas problemáticas.

Para el dolor de espalda, pueden inyectarse células madre en los discos vertebrales degenerados para ayudar a reconstruirlos.

La terapia con células madre se utiliza en EE. UU. desde los años 60 para tratar el cáncer de sangre y la anemia falciforme , además de fracturas óseas, enfermedades neurodegenerativas y docenas de afecciones más.

A veces, las células madre se extraen de los propios pacientes, normalmente de la médula ósea, la sangre periférica y la sangre del cordón umbilical. Otras veces, las células se obtienen de donantes.

La mayoría de las terapias basadas en células madre son experimentales. Las investigaciones revelaron que miles de clínicas de todo el país comercializan terapias con células madre no probadas, y que el negocio se disparó en la última década.

Muchos de estos procedimientos no están cubiertos por el seguro médico y pueden provocar infecciones o discapacidades de por vida, según la Universidad de Washington y el Pew Charitable Trust.

Los únicos productos con células madre, aprobados para su uso en EE. UU. por la Administración de Alimentos y Medicamentos, se componen de células madre hematopoyéticas, conocidas como células progenitoras hematopoyéticas.

Estos productos están aprobados para su uso en pacientes con trastornos que afectan a la producción de sangre, como la leucemia.

open image in gallery Kim Kardashian posa con el Dr. Adeel Khan. Khan trató a Kardashian en México con células madre aún no aprobadas en EE. UU. ( @kimkardashian/Instagram )

El viaje de Kim Kardashian a México

Tanto Jenner como su hermana Kim visitaron al doctor Adeel Khan, fundador de la clínica Eterna Health, para recibir tratamiento, según confirmaron en las redes sociales.

Khan, que tiene una licencia de médico de The College of Family Physicians of Canada, también posó con el actor Zac Efron y el autor Tony Robbins en fotos publicadas en el sitio web de su empresa. Él tiene casi 200.000 seguidores en Instagram.

Eterna Health anuncia “MuseCell Therapy”. El sitio afirma tener la capacidad de “transformarse en el tejido exacto que su cuerpo necesita para repararse y regenerarse” utilizando células madre de última generación.

Kardashian dijo que viajó a México para tratarse, ya que las células muse no están aprobadas por la FDA.

No está claro si Jenner recibió un trato similar ni dónde fue tratada. Eterna Health cuenta con una sede en Toronto y colabora con científicos de Estados Unidos, México, Dubái, Italia y Japón.

Traducción de Olivia Gorsin