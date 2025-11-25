La estrella de American Pie Tara Reid “se recupera” tras afirmar que su “bebida fue manipulada”

Tara Reid se está recuperando tras afirmar que fue drogada en el bar de un hotel de Chicago, según pudo saber The Independent.

La actriz de American Pie , de 50 años, fue vista siendo trasladada desde el vestíbulo de un hotel a una ambulancia el domingo en imágenes obtenidas por TMZ. Al parecer, fue trasladada a un hospital cercano.

“Tara Reid presentó una denuncia policial tras un incidente en el que cree que su bebida fue manipulada”, declaró un representante de Reid a The Independent. “Ella está cooperando plenamente con la investigación. Tara se está recuperando y pide privacidad durante este traumático momento”.

“También insta a todo el mundo a que tenga cuidado, vigile sus bebidas y nunca las deje desatendidas, ya que esto puede ocurrirle a cualquiera. No hará más comentarios por el momento”, concluye el comunicado.

En el video de TMZ , se oye a Reid arrastrar las palabras mientras su cabeza se balancea de un lado a otro. Mientras la empujan por el vestíbulo del hotel en una silla de ruedas, su cuerpo parece cojear.

“Tara se está recuperando y pide privacidad durante este traumático momento”, dijo el representante de Reid a The Independent ( Getty )

Según TMZ, Reid se registró en su hotel el sábado y pidió una copa en el bar sobre las 10:30 p. m. antes de salir a fumar un cigarrillo. Al volver al bar 30 minutos más tarde, su bebida estaba cubierta con una servilleta que ella no había colocado originalmente. Lo siguiente que recordaba tras consumir la bebida era estar en el hospital.

“Sin terminar mi bebida, simplemente me desmayé”, dijo a TMZ Live. “Antes de darme cuenta, estaba en el hospital, ocho horas después. Da mucho miedo... Hay que tener mucho cuidado con la bebida. [El hospital] dijo: ‘Te drogaron anoche en el bar’”.

Afirmó que la explicación del hospital era “poco clara” y que nunca le dijeron qué fármaco había en su organismo.

Reid, que en 2008 ingresó en el Centro de Tratamiento Promises de Malibú por abuso de alcohol, declaró a la publicación que esa noche solo había bebido una copa.

La actriz se mantuvo alejada de los focos en los últimos años, pero hizo una rara aparición en la alfombra roja en marzo de 2025, en el estreno en Los Ángeles de la película de terror indonesia Pabrik Gula.

También aparecerá en la próxima película The Dreamer Cinderella, cuyo estreno en los cines estadounidenses está previsto para el 23 de enero del año que viene.

En 2023, Reid se sinceró sobre las críticas públicas a su aspecto recibidas por los espectadores de la segunda temporada de Special Forces: World's Toughest Test sugirió que parecía “demasiado delgada”, un comentario al que ella respondió directamente.

En una entrevista concedida en 2023 a Los Angeles Inquisitor, Reid rechazó las afirmaciones de que padecía un trastorno alimentario. “Si tuviéramos sobrepeso, entonces no podrían decir nada porque eso es acoso. Pero es lo mismo si sos flaca. Eso también sigue siendo acoso”, afirmó.

Traducción de Olivia Gorsin