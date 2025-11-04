Ventas de la vacuna COVID-19 de Pfizer caen tras nuevas directrices del gobierno sobre su uso

Las ventas en Estados Unidos de las vacunas Comirnaty de Pfizer cayeron un 25% después de que los reguladores federales redujeran las recomendaciones sobre quiénes deberían recibirlas, justo cuando empieza la temporada de inoculaciones contra el COVID-19.

La aprobación de las vacunas actualizadas también llegó varias semanas más tarde de lo habitual, y Pfizer avisó el martes que eso también afectó las ventas.

Muchos estadounidenses se vacunan en otoño para obtener protección contra las enfermedades de invierno. Los expertos dicen que el interés en las vacunas contra el COVID-19 ha estado disminuyendo, y esa tendencia podría aumentar este otoño debido al sentimiento antivacunas y la confusión sobre si las inyecciones son necesarias.

El mes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de recomendar las vacunas contra el COVID-19 para todos, dejando en cambio la elección a los pacientes. La agencia gubernamental dijo que estaba adoptando las recomendaciones hechas por asesores seleccionados por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

Antes de este año, los funcionarios de salud, siguiendo el consejo de expertos en enfermedades infecciosas, recomendaban refuerzos anuales de COVID-19 para todos los estadounidenses de seis meses en adelante. La idea era actualizar la protección a medida que el coronavirus evoluciona.

Pero ese sentimiento comenzó a cambiar a principios de este año cuando Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, declaró que ya no se recomendaban para niños sanos y mujeres embarazadas.

El doctor Amesh Adalja del Centro de Seguridad de la Salud de Johns Hopkins indicó que las tasas de vacunación han sido "subóptimas" en los últimos años incluso para personas consideradas de alto riesgo de contraer un caso grave de COVID-19.

"Esa tasa solo va a disminuir más esta temporada", vaticinó recientemente el académico.

Las recomendaciones contradictorias causaron confusión en septiembre, una vez que las vacunas actualizadas comenzaron a llegar a las farmacias, el lugar principal al que acuden los estadounidenses para vacunarse. Algunas ubicaciones requerían recetas o comenzaban a preguntar a los clientes si tenían una condición que los hiciera susceptibles a un caso grave de COVID-19.

El cambio también generó preguntas sobre si la cobertura del seguro continuaría. Un importante grupo de la industria, America's Health Insurance Plans, ha aclarado desde entonces que sus miembros cubrirán las vacunas.

CVS Health anunció a principios de este mes que no requerirá recetas en sus tiendas y clínicas.

La propietaria de una farmacia independiente, Theresa Tolle, dice que este otoño probablemente ha sido una de las temporadas más confusas para sus clientes. Tolle dirige la farmacia independiente Bay Street Pharmacy en Sebastian, Florida.

Ella dijo que su negocio de vacunas contra el COVID-19 ha estado ocupado porque tiene una población de pacientes mayor. Muchos todavía quieren las vacunas. Pero también ha tenido más clientes que no las quieren.

"Hay tantos mensajes por ahí, que no saben a quién creer", comentó. "He tenido personas que me dicen que tienen miedo de la vacuna cuando la han recibido muchas veces".

Pfizer vio caer las ventas de Comirnaty en Estados Unidos a 870 millones de dólares en el tercer trimestre recientemente completado, desde 1.160 millones de dólares en el mismo período del año pasado. Eso ocurrió después de que las ventas de vacunas aumentaran en los dos primeros trimestres del año.

Los analistas de Wall Street también esperan que las ventas de las vacunas Spikevax de Moderna caigan alrededor del 50% en el tercer trimestre, según la firma de datos FactSet.

Moderna informará sus resultados del tercer trimestre el jueves.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.