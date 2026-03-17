Cuando el calendario marca 17 de marzo en Irlanda, es muy común ver a los ciudadanos portando indumentarias de color verde para festejar a San Patricio, el patrono de la región; y lo hacen con desfiles, bandas de música y, por supuesto, mucha cerveza.

Contrario a lo que la gente piensa, San Patricio no era irlandés. Se trató de un ciudadano romano-británico que, en el año 385 a.C. (antes de Cristo), fue secuestrado y vendido como esclavo en Irlanda. Cuando eso ocurrió, él tenía solo 16 años de edad. Luego de un sexenio en condiciones aciagas, escapó y regresó a Irlanda como sacerdote para servir a la gente mostrando su perdón.

A pesar de que es una tradición muy local, este festejo se ha vuelto popular en casi todo el mundo. En sus inicios, el Día de San Patricio era una fiesta católica que se conmemoraba exclusivamente en Irlanda hasta antes del siglo XVII. Un siglo después, en el XVIII, esta se convirtió en una fiesta que rebasó fronteras; específicamente en EEUU, donde los inmigrantes irlandeses comenzaron a realizarla.

Contrario a lo que se piensa, el festejo del Día de San Patricio en EEUU no era para honrar al santo patrono; sino para exigir mejores condiciones de vida en el territorio norteamericano. Los irlandeses demandaron durante años que tenían un estatus social bajo.

En la actualidad, el Día de San Patricio se festeja comiendo carne de res en conserva y repollo, ( Lucy North/PA )

En la actualidad, el Día de San Patricio se festeja comiendo carne de res en conserva y repollo, según la tradición norteamericana; aunque los irlandeses prefieren jamón y tocino con repollo. No puede faltar el ‘Irish stew’ o estofado irlandés.

¿Por qué el verde es el color de San Patricio?

El primer color asociado a la festividad irlandesa fue el azul pero el cambio se produjo en el siglo XVII. Y fue, precisamente, el color verde el seleccionado, ya que además forma parte de la bandera del país británico.

Asimismo, se tiene conocimiento que San Patricio utilizaba los tréboles de tres hojas para explicarle a los ciudadanos el misterio de la Santísima Trinidad, cuando intentaba convencerlos de convertirse al cristianismo. Desde entonces, la planta es asociada al significado del Padre, Hijo y Espíritu Santo como una misma unidad.

Por si fuera poco, Irlanda es una región que está plagada del color verde, debido a sus imponentes valles e islas como Esmeralda; sin dejar de mencionar que el río Chicago se ha teñido de verde durante los últimos 54 años, y está ubicado en la ciudad de Midwestern.

Datos curiosos del Día de San Patricio

Los tréboles de cuatro hojas son poco comunes, es por eso que cuando una persona halla uno el Día de San Patricio, se cree que es muy afortunada y que le espera abundancia en su vida.

Según la mezcla de la tradición irlandesa con las costumbres estadounidenses, vestirse de verde el Día de San Patricio provoca que la gente sea invisible a los duendes. Cuando una persona no porta ese color, es probable que los pequeños seres fantásticos los pellizquen solo para divertirse.

Al principio de esta tradición, los duendes no figuraban en ella; pero fue hasta hace algunos años que se popularizó la idea de que, si un irlandés tenía la suerte de atrapar a uno de ellos o robarles uno de sus anillos, podían acceder a su tesoro que guardaban celosamente.