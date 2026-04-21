2 de cada 3 admite ser muy selectivo con el agua que bebe

Cuando se trata de mantenerse hidratados, los estadounidenses saben lo que quieren.

Según una encuesta realizada por Talker Research para Crystal Geyser Alpine Spring Water a 2.000 adultos, el 65 % admite ser "exigente" con el agua potable que consume.

El 57 % de los encuestados afirman poder identificar el tipo de agua que están bebiendo sin que se les indique su procedencia.

De hecho, el 39 % asegura que puede distinguir entre el agua embotellada y la del grifo con un solo sorbo, mientras que el 13 % puede identificar la fuente únicamente por el olor.

El 43 % se niega a beber agua del grifo en ciertos lugares, y el 35 % incluso lleva su propia agua cada vez que sale de casa.

El compromiso con la calidad es tan elevado que el 37 % de los encuestados preferirían pasar sed antes que beber su tipo de agua menos favorito.

Generalmente, el agua embotellada es más preferible frente a la del grifo (70 % frente al 13 %), y el agua natural se prefiere por encima de las opciones filtradas (46 % frente al 38 %).

Las preferencias suelen estar vinculadas a la lealtad a la marca. El 54 % de las personas tienen una marca de agua embotellada favorita y el 64 % mantiene una lista mental de las mejores y peores etiquetas del mercado.

Para el 42 %, la razón principal de su preferencia es que el agua sea natural, un factor que tiene más peso que el precio (34 %) o la disponibilidad (33 %).

Si bien el 62 % de las personas afirman que es importante saber de dónde proviene su agua, todavía persisten importantes lagunas de conocimiento al respecto.

Aunque el 81 % ha leído las etiquetas de sus botellas, solo el 33 % está "muy al tanto" del origen del agua, y apenas el 30 % comprende su composición química.

A pesar de esta actual falta de conocimiento, el deseo de transparencia es fuerte.

El 63 % de los encuestados declararon que probablemente cambiarían su marca favorita si tuvieran un mayor conocimiento sobre su origen real.

"El agua de manantial proviene directamente de la naturaleza, lo que significa que no requiere tratamientos ni filtrados intensivos", dijo Anne-Charlotte de La Porte, vicepresidenta de marketing de CG Roxane.

“Dado que se recolecta a medida que fluye naturalmente hacia la superficie, conserva los minerales de origen natural que contribuyen a su carácter. Ayudar a los consumidores a comprender mejor qué es el agua de manantial —y qué no lo es— constituye una parte importante de la construcción de confianza”.