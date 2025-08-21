¿Debería la inteligencia artificial ser tu agente de viajes?

La inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que los estadounidenses planifican sus vacaciones, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Una nueva encuesta realizada por Talker Research de 2.000 adultos reveló que solo el 29 % de los millennials y el 33 % de la generación Z nunca han utilizado la inteligencia artificial para planificar viajes, en comparación con siete de cada diez baby boomers que aún dependen de los métodos tradicionales.

Las formas en que las personas utilizan la inteligencia artificial indican su creciente papel en los viajes.

El 29 % le ha pedido que compare precios de vuelos, mientras que el mismo porcentaje incluso la ha utilizado para decidir a dónde ir.

Uno de cada cinco viajeros ahora permite que la inteligencia artificial cree un itinerario completo, con paradas turísticas, atracciones locales y museos.

Mientras que el papel de la IA en la planificación crece, YouTube se ha convertido en la principal fuente de inspiración para viajes en general, con un 34 % de las personas recurriendo a ella, por delante de las recomendaciones familiares (30 %) y de los amigos (28 %).

Las plataformas de redes sociales son especialmente populares entre los viajeros más jóvenes: el 52 % de la Generación Z usa TikTok para buscar ideas de viaje, en comparación con tan solo el 27 % de los millennials y el 2 % de los baby boomers.

Si bien las herramientas de inteligencia artificial para viajes son relativamente nuevas, la encuesta sugiere que su influencia se está expandiendo rápidamente, lo que apunta a un futuro donde la tecnología desempeñará un papel fundamental en la configuración de las vacaciones.