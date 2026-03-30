La Semana Santa marca una serie de festividades religiosas para los cristianos, pero también unos días de vacaciones en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, pocos conocen el origen de esta fecha o porqué no está fija en el calendario, sino que se mueve año con año.

También conocida como Semana Mayor, los días santos marcan el inicio del calendario litúrgico para los cristianos, por lo que es la celebración anual más importante en la cultura cristiana y conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo desde su entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos.

Aunque el tiempo de Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza, los días más importantes se consideran en el “Triduo Pascual”, que viene del latín Triduum Paschale, es decir, del Jueves Santo al Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección.

La festividad cristiana se celebra casi al mismo tiempo que la Pascua judía, que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, en donde se encontraban esclavizados por el emperador Ramsés II. Esto, porque los primeros en celebrar la festividad de los “días santos” fueron los primeros judíos convertidos, para después pasar la costumbre a los romanos cristianizados, según los registros históricos que datan del Siglo IV.

"Existe una conexión muy sólida entre la Pascua judía y la pasión", asegura Carl Savage, profesor de arqueología bíblica en la Universidad de Drew, Estados Unidos. "Es muy plausible que ocurriese durante ese periodo, aunque incluso los propios Evangelios aportan calendarios ligeramente diferentes sobre los acontecimientos de la última semana de vida de Jesús", relata el académico.

¿Cuál es el origen de las fechas en que se celebra la Semana Santa?

En realidad, la Semana Santa se empató con la celebración pagana de la primavera, por lo que no tiene una fecha fija, sino que depende del equinoccio de primavera.

Las primeras normas de la Pascua Cristiana se definieron en el Primer Concilio de Nicea, en el año 325. Ahí se decidió que la Pascua se celebrara siempre un domingo que no coincidiera con aquel que los judíos celebran su pascua, por lo tanto, se decidió que fuera el primer domingo después de la primera luna llena de primavera,

Sin embargo, además de coincidir con las fechas de las celebraciones judías, la Semana Santa se hizo coincidir con la primavera, que en su momento era cuando iniciaba el año, para sustituir las festividades paganas de la llegada del equinoccio que en una parte de Europa se ofrecían en honor de Ostara, diosa celta de la primavera y de la fertilidad.

Los romanos, por su parte, llamaban “Floralia” a la festividad que simbolizaba el reinicio o la renovación del ciclo de la vida, y ofrecían ceremonias en honor a Flora, la diosa de las flores, los jardines, la primavera y protectora de la mujer.

Para los paganos, eran días para celebrar el poder femenino de la fertilidad y la renovación del suelo; se organizaban bailes, representaciones teatrales, desfiles, luchas, juegos, entre otras muchas actividades.

El historiador romano Tácito, habla de la muerte en la cruz de una persona a la que su gente llamaba Mesías bajo el reinado de Tiberio por el gobernador Poncio Pilatos. “El emperador Tiberio gobernó Roma entre el 14 y 37 después de Cristo, sabemos que Jesús nació entre el 7 y 4 antes de nuestra era al final del reinado de Herodes. Sabiendo que vivió unos 30 años, podemos fechar su muerte entre el 26 y el 28", confirma Carl Savage a la publicación El País.