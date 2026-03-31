¿Cómo y cuándo ver el cometa PANSTARRS a simple vista en abril?

Con una órbita casi parabólica, se acerca ahora a nosotros un cometa llamado C/2025 R3 PANSTARRS. La evolución luminosa de su coma en las últimas semanas lo ha hecho convertirse en un cuerpo realmente accesible en el cielo de la mañana, justo antes del amanecer.

En el momento de publicar este artículo, ya es bien visible con su cola mediante prismáticos o un pequeño telescopio. Pero durante Semana Santa podría estar ya en el límite de su visibilidad a simple vista y más brillante todavía a mediados de abril.

¿De dónde procede el cometa PANSTARRS?

PANSTARRS procede de una región externa de nuestro sistema planetario que se conoce como la Nube de Oort. Se trata de un almacén de pequeños cuerpos helados a los que denominamos cometas. La presencia de millones de objetos en ese área explica que cada año descubramos decenas de cometas como el que nos ocupa.

Pero ¿por qué se concentran en esa región externa tan remota? La explicación la encontramos en el llamado modelo de Niza, que explica tanto la distribución y masa de los planetas en nuestro sistema planetario como la redistribución gravitatoria impuesta sobre los pequeños cuerpos debido a la migración de los planetas gigantes, particularmente Júpiter y Saturno.

Esta imagenmuestra al cometa interestelar 3I/Atlas en su recorrido por el espacio a 305 millones de kilómetros de la Tierra, el miércoles 19 de noviembre de 2025 ( Gianluca Masi via AP )

Conocemos que el C/2025 R3 nació en el Sistema Solar dado que, a pesar de su alta excentricidad, no sigue una órbita hiperbólica. También posee una alta inclinación, concretamente 125 º respecto al plano de la eclíptica. Esos parámetros orbitales le confieren un afelio distante, es decir, una distancia máxima al Sol de unas seis mil veces la distancia media Tierra-Sol, conocida como unidad astronómica (u. a.).

Por otro lado, su gran excentricidad hace que adquiera un periodo de revolución al Sol de unos 170 000 años aproximadamente. Por todo ello, este cometa no pasa muy a menudo cerca del astro rey y se mantiene fresco y activo.

En estas últimas noches lo he seguido de cerca y ya se divisa con prismáticos. La coma posee una tonalidad verdosa realmente atractiva, generalmente asociada a la desexcitación del carbono diatómico (C2) y otros radicales que surgen de la descomposición de los hidrocarburos que contienen los cometas. Posee un núcleo muy brillante y condensado que lo hace fácilmente distinguible. Su comportamiento y luminosidad apunta a que pueda llegar a alcanzar magnitud +2, la misma que poseen las estrellas más luminosas de la constelación de la Osa Mayor. Será fácilmente reconocible porque su coma poseerá una apariencia más difusa que las estrellas.

En paralelo al horizonte

Estamos de suerte con el cometa PANSTARRS, porque la órbita que sigue lo hace evolucionar con una geometría afortunada. A lo largo de las próximas semanas, se mostrará moviéndose noche tras noche prácticamente paralelo al horizonte local.

Por si fuera poco, lo contemplaremos cada vez más brillante dado que está aproximándose a la Tierra a la vez que sigue a su encuentro con el Sol, cuando el próximo 19 de abril se acerque al astro rey a 74,6 millones de kilómetros. Una semana después alcanzará su mínima distancia a la Tierra, 73,3 millones de kilómetros. Obviamente, no hay por qué preocuparse ante este acercamiento, dado que esa distancia es algo menos de la mitad de la que separa la Tierra del Sol.

Acerca del autor Josep M. Trigo Rodríguez es investigador principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias en el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE - CSIC. Este artículo se publicó por primera vez en The Conversation y se publica bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

¿Cómo observar el cometa 2025 R3 PANSTARRS?

Para latitudes medias de España y Centroamérica, el cometa se mantendrá relativamente alto al Este, sobre el horizonte local del cielo del amanecer. Cruzará la popular constelación de Pegaso, atravesando su famoso asterismo, el “Cuadrado de Pegaso”, que es el conjunto de estrellas luminosas que forman parte de esa constelación.

Sin embargo, en torno a la tercera semana de abril irá siendo engullido por el crepúsculo matutino. Por tanto, para verlo bien habrá que madrugar un poquito, levantarnos alrededor de una hora antes del alba. Unos simples prismáticos de pocos aumentos, en un rango de 7x50 o 11x80, nos pueden permitir disfrutar de su coma y sus colas. Con cámaras réflex también podremos obtener buenas fotografías de su cola en lugares preferentemente oscuros y rurales. Vaya, la excusa perfecta para disfrutar a posteriori de amaneceres únicos.

Las próximas semanas el cometa crecerá en brillo y tamaño conforme se acerque a nuestra estrella. De hecho, ya comienza a desplegar una preciosa cola iónica, recta y extendida varios grados. Progresivamente, PANSTARRS irá acortando su elongación, distancia angular al Sol, con lo que en torno al 20 de abril estará a menos de 20 º del astro rey. Aún así todavía podría fotografiarse desde lugares altos con buen horizonte, aunque durante el crepúsculo. Es posible generar cartas de observación de MAPS adaptadas a la latitud del usuario en la iniciativa In-The-Sky del astrónomo Dominic Ford.

Una vez pase por el perihelio volverá a distanciarse angularmente del Sol y, por tanto, regresará al cielo de la tarde. No será el mismo, ya que perderá magnitud. Pero probablemente resulte más vistoso al haber desarrollado también la denominada cola de polvo, producida por la sublimación de los hielos que tienen embebidas pequeñas partículas micrométricas de silicatos que se desprenden por la presión del gas sublimado. Esas partículas crean una cortina que es iluminada por el Sol y, a diferencia de la cola iónica, tiene colores más amarillentos y blanquecinos.

Veremos como evoluciona pues, si la sublimación de sus hielos llega a producir mucho polvo micrométrico, podría ser incluso más espectacular en ese momento. Sea como fuere, se avecina un buen espectáculo celestial que hará las delicias de los astrofotógrafos y apasionados del firmamento.