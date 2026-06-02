Metodología de la investigación de AP-KFF Health News sobre negligencia médica en centros del ICE

KFF Health News —una redacción nacional especializada en temas de salud— y The Associated Press revisaron miles de demandas de hábeas corpus de inmigración para encontrar denuncias de negligencia médica de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.

Ante la falta de un conjunto de datos integral y de acceso público sobre quejas médicas de quienes están bajo custodia del ICE, utilizamos demandas de hábeas corpus de inmigración para identificar las denuncias relacionadas con la atención de salud que los detenidos plantearon ante un tribunal federal. Aunque el propósito previsto del hábeas corpus es impugnar la legalidad de la detención de un solicitante —y no las condiciones de su reclusión—, estas presentaciones a veces incluyen reclamos de los detenidos sobre una atención médica inadecuada.

Pero las presentaciones de hábeas corpus no siempre están disponibles para el público. Las normas federales en Estados Unidos restringen cómo los miembros del público pueden acceder a las peticiones de hábeas presentadas por personas en detención migratoria. En la mayoría de estos casos, los sitios web de los tribunales publican solo las órdenes judiciales y los expedientes que describen otras presentaciones. Las peticiones iniciales están disponibles únicamente mediante visitas en persona a tribunales federales de todo el país. Habeas Dockets, un proyecto de la organización sin fines de lucro Immigration Justice Transparency Initiative, coordina una red nacional de voluntarios para recopilar estas peticiones y ponerlas a disposición en internet.

KFF Health News y AP analizaron los expedientes de aproximadamente 33.000 casos presentados por detenidos desde el 20 de enero de 2025 hasta marzo de 2026. La gran mayoría de los casos tenía solo información procesal básica, como fechas de presentaciones y fallos judiciales. Solo alrededor de 4.400 incluían las peticiones originales.

También reunimos algunas decenas de expedientes de casos en tribunales, abogados y del sitio web del tribunal federal de distrito de Massachusetts, que publica la mayoría de las peticiones en virtud de una orden permanente única.

Realizamos búsquedas por palabras clave y búsquedas semánticas en los registros judiciales, incluidas peticiones, mociones y órdenes, de términos y frases potencialmente relacionados con negligencia médica, como cirugía, medicamentos, atención médica inadecuada y tratamiento de afecciones crónicas como la diabetes y la presión arterial alta.

Encontramos alrededor de 500 casos que potencialmente alegaban negligencia médica. Al menos dos reporteros revisaron cada caso de forma manual, lo que arrojó más de 300 casos que contenían denuncias específicas, en presentaciones juradas, de atención médica demorada, denegada o deficiente.

Para ser conservadores, excluimos decenas de casos que denunciaban una atención médica inadecuada, pero carecían de detalles; por ejemplo, un solicitante que escribía: “He estado enfermo y no recibo el tratamiento adecuado”, o un juez que señalaba que un solicitante “se queja de que el ICE está ignorando sus problemas médicos”. También excluimos casos en los que los solicitantes afirmaban únicamente que se les negaban dietas especiales, ejercicio u otras adaptaciones que, según decían, eran clave para manejar sus afecciones de salud, como un solicitante que escribía: “Sufro de Parkinson y no puedo hacer ejercicio adecuadamente”, o que sostenía que la comida proporcionada no era apta para una persona con diabetes.

Los casos que analizamos no fueron seleccionados al azar ni fueron representativos de las presentaciones de hábeas de inmigración a nivel nacional. Las denuncias no se verificaron de manera independiente. Muchas presentaciones no están disponibles públicamente, y no todos los detenidos plantean preocupaciones médicas ante los tribunales, por lo que nuestro recuento de casos representa una ventana limitada al panorama de denuncias, más que una imagen integral.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.