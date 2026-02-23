Nicole “Snooki” Polizzi (38), más conocida por participar en el programa de telerrealidad Jersey Shore, reveló en un video de TikTok publicado el viernes que había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

En la publicación, explicaba que se había sometido a una biopsia cónica, que requiere extraer un trozo de tejido en forma de cono del cuello del útero y examinarlo.

“Reflejó que tenía cáncer de cuello de útero en estadio, 1 llamado adenocarcinoma”, dijo Polizzi a sus seguidores, y continuó: “Obviamente no son las noticias que esperaba, pero tampoco las peores por el hecho de que lo hayan detectado tan pronto. ¡Gracias a Dios!”.

La estrella del reality show continuó diciendo que su siguiente paso sería someterse a un escáner PET para determinar si el cáncer se ha extendido a otras partes de su cuerpo, y luego probablemente someterse a una histerectomía para extirpar el útero y el cuello uterino para evitar la quimioterapia y la radiación. También hizo hincapié en la importancia de que las mujeres se sometan periódicamente a la citología vaginal.

“Tengo 38 años y llevo tres o cuatro teniendo citologías anormales, y ahora mírame”, dijo, y agregó: “En lugar de posponerlo porque no quería ir, porque estaba herida y asustada, fui y lo hice. Y el cáncer estaba ahí. Pero está en fase 1 y es curable”.

La exprotagonista de 'Jersey Shore', Snooki, reveló recientemente en un video de TikTok que le habían diagnosticado cáncer de cuello uterino en estadio 1 ( Invision )

El cáncer de cuello de útero es un crecimiento de células que comienza en el cuello uterino, la parte inferior de la vagina, según la Clínica Mayo.

Como explica el sitio web de la organización: “La mayoría de los cánceres de cuello uterino están causados por el VPH. El VPH es un virus común que se transmite por contacto sexual. Para la mayoría de las personas, el virus nunca causa problemas. Suele desaparecer por sí solo. Para algunos, sin embargo, el virus puede causar cambios en las células que pueden conducir al cáncer”.

Sin embargo, existen otros factores potenciales que pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino, como fumar tabaco, aumentar el número de parejas sexuales y tener un sistema inmunitario debilitado.

Aunque puede no haber síntomas iniciales durante las primeras fases del cáncer de cuello uterino, el Centro Oncológico Integral Hebert Irving de la Universidad de Columbia afirma que puede haber síntomas físicos una vez que el cáncer ha invadido más profundamente el cuello uterino o los órganos cercanos.

Se recomienda acudir al médico si se experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor pélvico, dolor durante el coito, sangrado o manchado vaginal —especialmente después del coito vaginal, entre períodos menstruales o después de la menopausia—, períodos menstruales más abundantes o que duran más de lo habitual, o flujo vaginal con mal olor.

El método más común para prevenir el cáncer de cuello uterino es someterse a una citología vaginal rutinaria para detectar cualquier afección precancerosa en el cuello uterino. La Clínica Mayo recomienda realizar una citología vaginal cada varios años, a partir de los 21 años.

Traducción de Sara Pignatiello