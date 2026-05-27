No pares… ¡baila, baila, baila! Música ofrece muchos beneficios a adultos mayores

Carol Ross no puede dejar de sonreír durante el ensayo de baile mientras indica los pasos de una rutina a las integrantes de su grupo de tap y jazz para mujeres de 50 años o más.

“He bailado toda mi vida. Es lo mejor”, dijo Ross, quien fundó el grupo Rodeo City Wreckettes hace 23 años, a una edad en la que muchas personas se preparan para la jubilación.

Ahora, a sus 87 años, Ross y su esposo y compañero de baile de toda la vida, John, también de 87 años, saben desde hace mucho tiempo lo que cada vez más adultos mayores descubren ahora: moverse al ritmo de la música es una de las mejores maneras de mantenerse saludable. Los profesionales de la salud dicen que no importa si se trata de baile country, bailes de salón, salsa, tap (claqué), zumba en el gimnasio o con un grupo como las Wreckettes.

“Bailar es una de las actividades más poderosas para las personas mayores”, comentó Julio Loya, enfermero y coordinador del programa geriátrico del Centro Médico de Tucson.

Por qué bailar ayuda al equilibrio, la fuerza y más

Bailar, al igual que cualquier otro ejercicio, puede ayudar a las personas a bajar de peso, fortalecerse, reducir el riesgo de caídas, aumentar la movilidad y la flexibilidad, e incluso a mejorar su salud cerebral.

“Estimula el cerebro, cambia su estado de ánimo y fomenta la interacción social a la vez que los mantiene activos”, agregó Loya. “Y es divertido. Todos lo pasan bien”.

El doctor Thomas Johnson, geriatra de la Clínica para Adultos Mayores UCHealth en Aurora, Colorado, contó sobre un hombre en particular cuya pasión por el baile era tan grande que se obligó a asistir a una última clase antes de fallecer a sus cerca de 90 años.

“Su prioridad número 1 era bailar hasta el día de su muerte”, refirió Johnson sobre su paciente.

Johnson dijo que bailar puede mejorar el equilibrio de sus pacientes en la clínica, que atiende a unas 2.500 personas mayores de 75 años al año.

Agregó que los pacientes mayores podrían beneficiarse de añadir dos o tres sesiones de baile a los 150 minutos de ejercicio aeróbico que les recomienda cada semana, porque el baile suele incluir movimientos que ayudan al equilibrio, como caminar hacia atrás o mantenerse sobre un pie.

Conocer gente al bailar juntos

Las Wreckettes practican sus rutinas durante sesiones de dos horas al menos dos veces por semana en un estudio de baile alquilado.

Tras estudiar ballet de niña y luego bailar de todo —desde bailes de salón hasta claqué— Ross dijo que tenía sentido continuar con esta actividad cuando ella y su marido se mudaron de Filadelfia a Tucson para jubilarse.

John Ross es una pieza clave en las rutinas de las Wreckettes, y suele acompañar a su esposa en al menos un número. En un ensayo reciente, realizaron un contoneo coqueto y atrevido al ritmo de “Let’s Chase Each Other Around the Room” (Vamos a perseguirnos por toda la habitación), de Merle Haggard.

“Aprendí desde muy joven que bailar era una excelente manera de atraer a las chicas”, bromeó John Ross, quien se desliza por el piso como si fuera un hombre mucho más joven.

Cindy Soffrin, integrante de las Wreckettes, comentó que ver sufrir a su madre con el paso de los años la convenció de mantenerse activa al volverse mayor.

“Mi madre fue sedentaria los últimos 20 años de su vida. Fue muy duro”, dijo Soffrin, de 74 años.

Para Gail Kowalski, de 67 años, unirse a las Wreckettes hace tres años significó encontrar nuevas amigas tras la muerte de su esposo y su mudanza de Utah a Tucson.

“Además, ¡es divertidísimo!”, agregó Kowalski.

La diversión de actuar

Las Wreckettes realizan presentaciones durante todo el año, desde eventos navideños hasta rodeos, y visten una serie de trajes brillantes a juego.

Todas coinciden en que lo que más les gusta es que las contraten residencias de retiro para realizar sus rutinas ante pacientes con problemas de memoria. Las integrantes de las Wreckettes se turnan para elegir una organización benéfica a la cual donar sus ganancias.

“Cuando llegamos, la gente está distraída o dormida”, dijo Soffrin. “Pero en cuanto empieza la música, se animan enseguida”.

Un grupo de baile similar para mujeres mayores en Las Vegas —las Vegas Golden Gals— también se presenta en hogares de la tercera edad, expuso Cheryl Cortez, presidenta del grupo.

Ellas incorporan pompones a sus rutinas.

“Ahora debo saber cerca de 40 rutinas”, dijo Cortez, de 69 años. “Y eso, por sí solo, debe ser genial para la memoria”.

Cómo empezar a bailar si usted ya es mayor

Si desea empezar a moverse al ritmo de la música, aquí tiene algunos consejos de profesionales de la salud e instructores de baile:

ANTES DE EMPEZAR: Consulte con su médico antes de comenzar un programa de baile o cualquier programa de ejercicio. Elija algo sencillo para empezar, como el baile country en línea en lugar de pasos de tango complejos.

ENCUENTRE UNA CLASE: Consulte en deportivos como la YMCA, el departamento de parques y recreación, o los centros comunitarios o para personas mayores. Los colegios de estudios superiores comunitarios suelen ofrecer clases de baile, a veces adaptadas para personas mayores. Los estudios de baile locales y los videos de YouTube son otras opciones. Si cuenta con un seguro Medicare Advantage con el beneficio Silver Sneakers, averigüe si su gimnasio local ofrece Zumba u otras clases de baile a las que pueda asistir de manera gratuita.

ANTES DE LA SESIÓN: Vista con ropa cómoda que le permita moverse con facilidad, y caliente y haga estiramientos antes de la clase.

LO MÁS IMPORTANTE: ¡Diviértase! Lo que hace es genial para su mente y su cuerpo.