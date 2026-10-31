Muertes por ébola en el Congo superan las 5.000; crece preocupación por propagación en toda África

Las muertes en el brote de ébola en la República Democrática del Congo han superado las 5.000, mientras el país lidia con la implacable propagación de la enfermedad y se registran casos en otras naciones africanas, según los últimos datos publicados por el gobierno el sábado.

El Ministerio de Salud congoleño indicó que la enfermedad se ha cobrado la vida de 5.026 personas de las 10.351 infectadas, lo que supone una tasa de mortalidad de casi el 50%. Este aumento genera preocupación entre los expertos sobre la capacidad de las autoridades para contener el virus mortal.

El último episodio de la fiebre hemorrágica, causado por el virus Bundibugyo, se declaró a mediados de mayo, tomando por sorpresa a las autoridades. Desde entonces han tenido dificultades para gestionarlo.

Es ya el segundo brote de ébola más letal de la historia, solo superado por uno ocurrido en África Occidental que duró dos años, de 2014 a 2016, y se cobró la vida de 11.000 personas en varios países.

“Es un hito muy trágico porque no es solo un número”, dijo el doctor Patrick Otim, gerente de área de programas de la Organización Mundial de la Salud. “Son familias y comunidades las que han quedado devastadas por este brote. El número también muestra la gravedad de este brote”.

Hasta ahora, 2.788 personas se han recuperado del virus. El virus Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento conocidos, pero los trabajadores de salud tratan a los pacientes en función de los síntomas.

Un tercio de las personas que han muerto no llegó a recibir atención

Desde mayo, la enfermedad se ha propagado a 67 de las 178 zonas de salud del país en ocho de las 26 provincias. Cincuenta de las 67 zonas de salud afectadas tienen casos activos.

El virus se ha concentrado en la región oriental del Congo, especialmente en Ituri y Kivu del Norte, que han surgido como los epicentros con 9.782 casos confirmados totales y 4.792 muertes totales.

Las autoridades aún tienen dificultades para rastrear los contactos y las pruebas, que son componentes clave en la carrera por frenar el brote.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa), alrededor del 80% de los nuevos casos provienen de fuera de la cadena de contactos monitoreados, lo que significa que una proporción abrumadora de las infecciones proviene de cadenas de transmisión desconocidas para las autoridades sanitarias.

Además, un tercio de las muertes registradas son víctimas que murieron fuera de los centros de tratamiento, antes de ser sometidas a pruebas de ébola, dijo Otim. De acuerdo con las autoridades de salud, estos problemas contribuyen a la transmisión comunitaria fuera del alcance inmediato de los trabajadores sanitarios que pueden gestionar eficazmente la infección según los protocolos médicos.

“Son personas a las que nunca tuvimos la oportunidad de intentar salvar y es una de las mayores preocupaciones para nosotros en este brote. ¿Cómo intentamos llegar a la gente a tiempo para que acuda a los centros de salud y tenga una oportunidad de luchar por sobrevivir?”, preguntó Otim.

“El brote pone a prueba a todos los que responden a él”

El explosivo número de infecciones en el Congo se produce tras una larga lista de problemas que han obstaculizado los esfuerzos por contener el brote.

La región oriental del Congo, donde se concentra el brote, es escenario de un conflicto entre el gobierno y una serie de grupos armados, de manera más destacada el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda, y también hay una insurgencia islamista en las zonas fronterizas con Uganda, donde las Fuerzas Democráticas Aliadas llevan a cabo ataques, lo que limita el alcance de los trabajadores sanitarios.

Además, hay una incredulidad generalizada entre la población, lo que ha provocado una serie de ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias. Una enfermera fue asesinada mientras respondía a una alerta de ébola la semana pasada, y un político del partido gobernante fue abatido en septiembre después de abogar por medidas sanitarias en la radio.

Los trabajadores sanitarios han realizado múltiples huelgas, cerrando instalaciones donde tratan a personas infectadas, citando largos retrasos en los pagos por parte del gobierno.

El viernes, trabajadores de un centro de tratamiento de ébola en Tchomia, en Ituri, dejaron de trabajar, exigiendo cuatro meses de salarios impagos. En el centro, actualmente hay cinco pacientes confirmados de ébola y 10 casos sospechosos bajo atención.

“Estamos cansados de solicitar nuestros salarios. Si quieren pagarnos, lo harán... Hoy, poder alimentar a nuestras familias se ha convertido en un verdadero problema”, declaró a la AP Moise Mugenyi, uno de los trabajadores en huelga.

El doctor Justin Mukonkole, jefe interino de operaciones de respuesta en Ituri, dijo que los trabajadores deberían tener paciencia mientras el gobierno responde a sus demandas.

Situaciones similares se han producido en otras zonas de salud como Beni, en Kivu del Norte, donde los servicios en algunos centros de tratamiento se han paralizado. Alain Siwako, un funcionario público electo en Beni, dijo que los casos se están disparando en esa zona debido a la falta de combustible y recursos financieros del gobierno central.

“En Ituri y Kivu del Norte, este brote pone a prueba a todos los que responden a él, incluidas las propias comunidades”, dijo Rose Tchwenko, directora nacional para la República Democrática del Congo de Prosper Global (antes Mercy Corps).

En octubre, Kenia y Nigeria confirmaron casos de ébola. Kenia ha confirmado ocho casos y 2 muertes, mientras que el único caso confirmado de Nigeria había sido evacuado a Suiza.

La confirmación de casos en ambos países, y anteriormente en Uganda, convirtió el reciente brote en el primero registrado en tres regiones africanas y en el brote más extendido geográficamente del continente.

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Ope Adetayo informó desde Lagos, Nigeria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.