La Ruta 66, el emblemático viaje por carretera de EEUU lleno de kitsch e historia, cumple 100 años

Hay formas más rápidas de ir de Chicago a Los Ángeles, pero ninguna tiene el encanto o el prestigio cultural de la Ruta 66.

Para John Steinbeck, era la Carretera Madre que llevó a agricultores pobres desde la desesperación de las praderas asoladas por sequías hasta la soleada California. Para los indígenas estadounidenses a lo largo de la ruta, fue un impulso económico que también dejó cicatrices. Para los viajeros negros, ofreció refugio durante la segregación. Y para los aficionados a la música, era el lugar plasmado en grandes clásicos.

La Ruta 66 celebra su centenario este año. Pese a haber perdido hace décadas su condición de una de las principales arterias del país, personas de todo el mundo siguen acudiendo a ella para hacer quizá el viaje por carretera más emblemático de Estados Unidos y empaparse de sus luces de neón, sus moteles y atracciones kitsch, y su oferta culinaria.

Cada pueblo tiene su propia historia y su propia magia, comentó Sebastiaan de Boorder, un empresario neerlandés que, junto con su esposa, dio nueva vida al Aztec Motel en Seligman, Arizona.

“Es una parte esencial de la cultura y la historia estadounidenses. El aspecto histórico es una parte muy grande e importante de la cultura estadounidense, con su influencia y su carácter”, señaló sobre la carretera De Boorder.

El sueño

La Ruta 66, que recorre aproximadamente 2.400 millas (3.860 kilómetros) desde Chicago a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Arizona antes de terminar en Santa Mónica, California, se armó hace un siglo a partir de una colección de rutas comerciales de indígenas estadounidenses y viejos caminos de tierra con el objetivo de enlazar la región industrial en el centro norte de Estados Unidos con la costa del Pacífico.

El empresario de Oklahoma Cyrus Avery, conocido como el Padre de la Ruta 66, la veía como algo más que una forma de cruzar el país con eficiencia. Era una oportunidad para conectar el Estados Unidos rural y crear nuevos focos de comercio.

Avery sabía que el número 66 sería ideal para el marketing y podría quedar grabado en la mente de los conductores, y tenía razón: la Ruta 66 ha sido inmortalizada en películas, libros —entre ellos “Las uvas de la ira”, de Steinbeck, y “En el camino”, de Jack Kerouac— y canciones como “(Get Your Kicks on) Route 66”, de Bobby Troup, que sirvió como himno del optimismo y la movilidad posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Oleadas migratorias

Desde su designación en noviembre de 1926 como una de las carreteras numeradas originales del país, la que en su día fue conocida como Calle Principal de Estados Unidos ha encarnado la promesa de prosperidad.

Se convirtió en una senda literal de esperanza para los migrantes que huían de granjas arrasadas por la sequía y de la pobreza en la década de 1930 y la Gran Depresión. Y durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó para trasladar tropas, equipo y trabajadores hacia el Oeste.

El auge de la posguerra en las décadas de 1940 y 1950 fue la época dorada de la Ruta 66, al convertirse en una ruta vacacional popular. Los autos se volvieron más asequibles, aumentaron los ingresos disponibles y la gente empezó a perseguir la libertad en la carretera abierta.

“Por lo general, la gente tiene un sentido de aventura, un sentido de curiosidad. Y eso se puede encontrar en la Ruta 66. Esta es la carretera de los sueños”, afirmó el autor e historiador Jim Hinckley.

El salto a la fama

Los restaurantes de carretera y los moteles prosperaron, mientras emprendedores ingeniosos ideaban maneras de sacarles dinero a los automovilistas. Había fosas con serpientes de cascabel, tótems, puestos comerciales, cavernas donde supuestamente se reunían forajidos del Viejo Oeste, y maravillas de la ingeniería moderna como el reluciente arco de acero de St. Louis.

Se pintaban graneros con anuncios gigantescos, las vallas publicitarias tentaban con atracciones locales y el neón estaba por todas partes.

¿La guinda del pastel? La comida.

Había lugares para comprar y seguir, pero también para sentarse y saborear un pedazo de hogar. El Cozy Dog Drive In —famoso por sus hot dogs empanizados en un palo— ha cumplido ambas funciones desde 1949. Dentro del comedor en Springfield, Illinois, los viajeros cuentan historias de la vida en la carretera.

“El camino no estaría vivo sin las historias de todos los lugares a lo largo de él que lo mantuvieron en marcha de pueblo en pueblo”, sostuvo Josh Waldmire, propietario de tercera generación. “Simplemente sobrevivimos unos de otros. La carretera nos alimenta y, mientras devolvamos nuestros sentimientos y amor a la carretera, resonará con los viajeros y con las historias de la gente”.

Una carretera dividida

La Ruta 66 fue un impulso económico para las tribus indígenas estadounidenses a lo largo del trayecto. Pero aunque trajo turistas, también dejó cicatrices de expropiación por causa de utilidad pública en tierras tribales y perpetuó estereotipos.

Más de la mitad de la carretera atravesaba territorio indígena, y los letreros de los vendedores a menudo hacían referencias casuales a tipis y tocados de plumas: símbolos fácilmente apropiados para el marketing pero no siempre representativos de las culturas distintas que se encuentran a lo largo de la ruta.

En Laguna Pueblo, al oeste de Albuquerque, surgieron restaurantes y estaciones de servicio, algunas operadas por veteranos militares del pueblo que eran expertos en arreglar desde llantas pinchadas hasta radiadores averiados.

Las mujeres del pueblo también se adaptaron, convirtiendo vasijas de cerámica prácticas en obras de arte codiciadas por los turistas. El pan y los pasteles caseros sellaban el trato.

Los líderes de Laguna han considerado durante mucho tiempo la carretera —o he-ya-nhee’ en el idioma keres de la tribu— como “el corredor del comercio”, indicó el empresario y miembro tribal Ron Solimon. Aprovechando ese potencial, la tribu ha construido un imperio multimillonario de casinos, puestos de hamburguesas y otros negocios.

También había peligros a lo largo de la ruta, en particular durante la era de Jim Crow, cuando los viajeros negros tenían que depender de guías como el Green Book para encontrar alojamiento y servicios seguros.

“Especialmente para los viajes de larga distancia, la segregación era un hecho de la vida”, explicó Matthew Pearce, historiador estatal de la Oklahoma Historical Society. “Y por eso los automovilistas negros necesitaban saber un lugar seguro al que ir”.

La estación de servicio Threatt Filling Station, cerca de la comunidad de Luther, en el centro de Oklahoma, no figuraba en el Green Book, pero sí servía como refugio seguro entre dos “pueblos de puesta de sol”, donde las personas que no eran blancas debían irse antes del atardecer. La estación ofrecía barbacoa e incluso béisbol.

Edward Threatt, cuyos abuelos abrieron el establecimiento alrededor de 1933, recordó un programa de televisión sobre viajeros que disfrutaban en la 66, en referencia al clásico “(Get Your Kicks on) Route 66" (que podría traducirse como ”date el gusto en la ruta 66").

“En general, el viajero negro no se daba muchos gustos en la Ruta 66”, expresó. “Y si se daba alguno, no era del tipo que uno imaginaría”.

Una nueva dirección

La visión del presidente Dwight Eisenhower de un sistema moderno de autopistas interestatales finalmente llevó a que la Ruta 66 fuera retirada de su condición de carretera federal en 1985. Algunos pueblos a lo largo de la ruta murieron, y la tarea de preservar sus tramos de la famosa carretera recayó en gobiernos locales, sociedades históricas estatales y empresas privadas.

Una fuerza impulsora fue Angel Delgadillo, un barbero que presionó a la Legislatura de Arizona para que designara la carretera como ruta histórica. Salvó a Seligman de convertirse en un pueblo fantasma y fijó el estándar de preservación en otros lugares.

En Nuevo México se han conservado bocetos originales de letreros de neón, abundan los murales con temática de la Ruta 66 y desarrolladores en Albuquerque han restaurado alojamientos a lo largo del tramo urbano más largo de la carretera que aún permanece intacto.

En California todavía se puede recorrer más del 90% de la carretera. Cadillac Ranch, en el extremo norte de Texas, ofrece la oportunidad de pintar con aerosol autos medio enterrados. Y en el río Mississippi, los viajeros pueden caminar o ir en bicicleta por el viejo puente Chain of Rocks.

Más de 250 edificios, distritos y segmentos de carretera de la ruta están inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Pero no son sólo los ladrillos y el asfalto lo que alimenta la fascinación.

“Algunas de las cosas más interesantes y divertidas que les pasan a las personas cuando recorren la ruta es encontrarse con alguien que conocen o con algún hecho fortuito totalmente inesperado”, comentó el autor e historiador Jim Ross. “Y esa es una gran parte de la experiencia de la Ruta 66”.

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Los periodistas de The Associated Press John O’Connor en Springfield, Illinois, y Sean Murphy en Oklahoma City contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.