Presuntos milicianos matan a policía que escoltaba a un equipo antipolio en Pakistán

Supuestos milicianos abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a agentes de policía asignados a proteger a trabajadores contra la polio en el noroeste de Pakistán el martes, mataron a uno de ellos e hirieron a otros cuatro antes de huir del lugar, informó la policía. Dos atacantes murieron cuando la policía respondió a los disparos.

El tiroteo ocurrió en Hangu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, poco después de que Pakistán lanzara su segunda campaña nacional contra la polio del año, según el policía local Mahmood Alam.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, pero es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes y grupos armados locales, que a menudo llevan a cabo ataques similares en la región y en otros lugares. Pakistán y la vecina Afganistán siguen siendo los únicos países donde la polio no ha sido erradicada, según la Organización Mundial de la Salud.

La primera dama, Aseefa Bhutto Zardari, instó a las familias a asegurarse de que sus hijos estén vacunados durante la campaña de una semana, que busca llegar a más de 45 millones de niños menores de 5 años en todas las provincias y regiones. Señaló que la campaña se llevará a cabo en coordinación con Afganistán, lo que refleja un compromiso compartido para interrumpir la transmisión transfronteriza y cerrar las brechas restantes.

Aseefa es hija del presidente Asif Ali Zardari y de la ex primera ministra Benazir Bhutto, quien murió en un ataque con armas y bomba perpetrado por milicianos en 2007, y quien había supervisado personalmente iniciativas destinadas a eliminar la polio durante su mandato.

“Pakistán se encuentra en un momento crucial en la lucha contra la polio”, afirmó en un comunicado. Añadió que, aunque el país está más cerca que nunca de la erradicación, “el tramo final sigue siendo el más desafiante”.

Al destacar avances recientes, indicó que en 2025 se reportaron 31 casos de polio en todo el país, mientras que hasta en lo que va de año solo se ha registrado un caso, pero advirtió a la población que no se confiara.

Mientras que Pakistán utiliza principalmente equipos de vacunación puerta a puerta para llegar a los niños en sus hogares, Afganistán por lo general se apoya en sitios de vacunación fijos y centros de salud, donde se pide a los padres que lleven a sus hijos para la inmunización.

En Kabul, Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, dijo que la primera campaña nacional de vacunación contra la polio del año ha comenzado en Afganistán en coordinación con socios internacionales, con el objetivo de vacunar a alrededor de 12,6 millones de niños menores de 5 años en todo el país. Explicó que la campaña se ha retrasado en algunas zonas debido al clima frío.

Zaman instó a padres, eruditos religiosos y líderes comunitarios a garantizar la máxima participación en la campaña, subrayando que la polio solo puede prevenirse mediante la vacunación.

El programa paquistaní de erradicación de la polio ha llevado a cabo campañas contra la enfermedad durante años, aunque los trabajadores de la salud y los policías asignados a protegerlos suelen ser blanco de milicianos que afirman falsamente que las campañas de vacunación son una conspiración occidental para esterilizar a los niños.

Las autoridades han desplegado a miles de agentes de policía para proteger a los trabajadores tras advertencias de inteligencia sobre posibles ataques. Más de 200 trabajadores contra la polio y los policías asignados a resguardarlos han muerto en Pakistán desde la década de 1990, según funcionarios.

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Afghan informó desde Kabul. Riaz Khan y Rasool Dawar contribuyeron a esta historia desde Peshawar, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.