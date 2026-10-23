Kenia anuncia 2da muerte por ébola, la de un familiar cercano del primer paciente

El Ministerio de Salud de Kenia anunció el viernes la segunda muerte por ébola del país: una mujer de 65 años que era pariente cercana del primer paciente y que falleció después de desarrollar síntomas mientras estaba en cuarentena.

La mujer comenzó a presentar síntomas hace 10 días y empezó a recibir atención en una unidad de enfermedades infecciosas en la capital, Nairobi.

El ministerio indicó que el personal médico “hizo todo lo posible para salvarle la vida”, pero murió la noche del viernes.

Se notificó a su familia, y el ministerio señaló que organizaría un entierro seguro y digno en consulta con los familiares.

Los siete pacientes restantes con ébola estaban recibiendo tratamiento en dos instalaciones de aislamiento. No se reportaron nuevas infecciones.

Kenia anunció su primer caso de ébola el 6 de octubre, después de que un keniano de 40 años que vivía en Congo viajara a Kenia vía Uganda y llegara el 3 de octubre. Un familiar lo llevó en automóvil al Hospital de Nairobi, donde dio positivo a ébola el 5 de octubre y murió ese mismo día.

Las autoridades han identificado a unos 135 contactos del primer paciente y pusieron a 118 en cuarentena. Ocho dieron positivo mientras estaban en cuarentena, incluidos cuatro trabajadores de la salud y cuatro familiares cercanos.

El Ministerio de Salud indicó que algunos contactos que completaron el periodo de cuarentena de 21 días sin desarrollar síntomas serían liberados a partir del sábado.

El ébola es altamente contagioso y se propaga por contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada, incluida la sangre y el vómito, o por contacto con materiales y superficies contaminados, como ropa de cama y prendas de vestir. Congo está experimentando su brote más mortífero, con al menos 4.000 muertes desde mayo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.