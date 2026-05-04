Qué saber sobre el hantavirus, la posible causa de un brote en un crucero

Se sospecha que una enfermedad transmitida por roedores está causando un brote a bordo de un crucero que ha matado a tres personas y enfermado a otras.

Los estudios indican que los hantavirus han existido durante siglos, con brotes documentados en Asia y Europa. En el hemisferio oriental, se han vinculado con fiebre hemorrágica e insuficiencia renal. No fue hasta principios de la década de 1990 cuando un grupo de hantavirus, hasta entonces desconocido, surgió en el suroeste de Estados Unidos como la causa de una enfermedad respiratoria aguda conocida ahora como síndrome pulmonar por hantavirus.

La enfermedad llamó la atención el año pasado después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, muriera por una infección por hantavirus en Nuevo México.

La Organización Mundial de la Salud señaló en un comunicado el domingo que continúan las investigaciones detalladas del brote en el crucero, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. La secuenciación del virus también sigue en marcha.

El virus se propaga por roedores y, más raramente, por personas

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos, en particular cuando ese material se remueve y queda suspendido en el aire, lo que supone riesgo de inhalación. Por lo general, las personas se exponen al hantavirus cerca de sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

La OMS indica que, aunque ocurre en raras ocasiones, los hantavirus también pueden transmitirse directamente entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a rastrear el virus después de un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Michelle Harkins, neumóloga del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México que durante años ha estudiado la enfermedad y ayudado a pacientes, explicó que fue un médico perspicaz del Servicio de Salud Indígena quien primero notó un patrón de muertes entre pacientes jóvenes.

La mayoría de los casos en Estados Unidos se registran en estados del oeste. Nuevo México y Arizona son puntos críticos, comentó Harkins, probablemente porque en las zonas rurales son mayores las probabilidades de encuentros entre ratones y humanos.

Síntomas iniciales similares a los de la gripe

Una infección puede progresar rápidamente y volverse potencialmente mortal. Los expertos afirman que puede comenzar con síntomas que incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares y quizá dolor de cabeza.

“Al inicio de la enfermedad, realmente puede que no se pueda distinguir entre el hantavirus y tener gripe”, explicó la doctora Sonja Bartolome, del UT Southwestern Medical Center en Dallas.

Los síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección avanza, los pacientes pueden experimentar opresión en el pecho, a medida que los pulmones se llenan de líquido.

El otro síndrome causado por el hantavirus —fiebre hemorrágica con síndrome renal— por lo general se desarrolla dentro de una o dos semanas después de la exposición.

Las tasas de mortalidad varían según el hantavirus que cause la enfermedad. El síndrome pulmonar por hantavirus es mortal en alrededor del 35% de las personas infectadas, mientras que la tasa de mortalidad de la fiebre hemorrágica con síndrome renal varía del 1% al 15% de los pacientes, según los CDC.

Muchas incógnitas sobre la enfermedad y el tratamiento

No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

A pesar de años de investigación, Harkins indicó que aún quedan muchas preguntas por responder, entre ellas por qué puede ser leve para algunas personas y muy grave para otras, y cómo se desarrollan los anticuerpos. Ella y otros investigadores han seguido a pacientes durante largos periodos con la esperanza de encontrar un tratamiento.

“Hay muchos misterios”, expresó, y señaló que lo que los investigadores sí saben es que la exposición a roedores es un factor clave.

La mejor manera de evitar el germen es minimizar el contacto con roedores y sus excrementos. Use guantes protectores y una solución de lejía para limpiar los excrementos de roedores. Los expertos en salud pública advierten que no se debe barrer ni aspirar, ya que eso puede hacer que el virus pase al aire.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.